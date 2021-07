Ein musikalischer Italo-Klassiker aus dem Jahr 1990 erlebt pünktlich zum italienischen EM-"Sommer-Märchen" ein Revival. Die Squadra Azzura könnte am Sonntag den zweiten EM-Titel nach 1968 ergattern und damit ihren ganz eigenen "italienischen Sommer" erleben.

1990 war die offizielle Hymne zur Fußball-Weltmeisterschaft in Italien der Sommer-Hit schlechthin: "Un'estate italiana" ("Ein italienischer Sommer") von Gianna Nannini. 31 Jahre nach dem Triumph der deutschen Mannschaft bei der WM singen nun die Italiener das Lied bei der aktuellen Fußball-EM wieder gerne - und der Sängerin Nannini scheint das zu gefallen. "Ich glaube, es ist ein Lied, das ewig für den Fußball gemacht ist, eine Hymne, die in diesem Moment eine große Schwingung auslöst", sagt die italienische Rocksängerin über ihren Kult-Song.

Nannini hat gute Erinnerungen an London, wo Italien am Sonntag im Finale gegen England antritt. Das letzte Mal sei sie mit Gianluca Vialli im Wembley-Stadion gewesen, dem früheren Spieler und Trainer des FC Chelsea, sagte die 65-Jährige. Auch Italiens jetziger Trainer Roberto Mancini sei damals in London gewesen. "Die Abende verbrachten wir damit, Rocklieder zu singen, Mancini an der Gitarre, ich und Valli sangen", erzählte sie weiter.

Die Spiele der Squadra Azzura verfolgt Nannini seit dem Viertelfinale. Sie habe den italienischen Keeper Gianluigi Donnarumma für sich entdeckt: "Ein fabelhafter Torhüter." Beim Finale wäre sie auch gerne selbst in London als Fan dabei gewesen, aber wegen den Corona-Maßnahmen geht das nicht.