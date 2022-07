Dank einer "Rakete" erreichen die englischen Fußballerinnen das Halbfinale der Heim-EM. Die englische Presse feiert das 2:1 nach Verlängerung gegen Spanien, vor allem einen gewissen "Stanway to Heaven". Gegner am kommenden Dienstag ist entweder Schweden oder Belgien. In Spanien sieht die Sache anders aus, die Medien frusten - und sind stolz. Die Pressestimmen:

England

"Times": "Sarina Wiegmans mutige Wechsel bringen England den Platz im Halbfinale."

"Telegraph": "Ein temperamentvolles England kämpft sich zurück und katapultiert sich dank einer Rakete von Georgia Stanway in der Verlängerung in das Halbfinale der Euro 2022 und in die Herzen einer Nation."

"Sun": "Stanway to Heaven. Georgia Stanways Schrei in der Verlängerung lässt die Fans ausrasten, als sich die Lionesses in einem Thriller an Spanien vorbei ins Halbfinale brüllen."

"Independent": "Die Lionesses waren nur wenige Minuten von einer herzzerreißenden Niederlage entfernt, aber Ella Toone erzielte den dramatischen Ausgleich, bevor Stanways Rakete die Gastgeber in die Runde der letzten Vier schoss."

"Daily Mail": "England marschiert ins Halbfinale der Euro 2022, als Georgia Stanways Schocker den 2:1-Comeback-Sieg über Spanien sichert. (...) Als (die Spanierinnen) in der 54. Minute in Führung gingen, wirkte es, als würde Englands Sommer früh enden. Das wäre katastrophal gewesen."

"Daily Express": "England träumt wieder von "Football's coming home", als Stanways Rakete Spanien im EM-Halbfinale versenkt."

Spanien

"El Mundo": "Ein grausamer Abschied. Spaniens Wut nach dem Ausscheiden. Die Spielerinnen reklamierten ein Foul vor dem Ausgleichstreffer Englands, der das Viertelfinale in die Verlängerung und den anschließenden Sieg des Heimteams brachte: 'Wenn ich sage, was ich denke, könnte ich bestraft werden'".

"Sport": "Ein schmerzhaftes Ende für Spanien. Es gibt Endspiele, die weh tun. Und der gestrige Tag tat besonders weh, weil der Traum auf dem Spiel stand. Spanien ist im Viertelfinale gegen England ausgeschieden, aber mit erhobenem Haupt. Sie zeigten Charakter, Persönlichkeit und dass sie niemanden mehr fürchten."

"AS": "Wir sind stolz. Für das spanische Nationalteam ist die Geschichte zu Ende. Sie kämpften mit Zähnen und Klauen, aber England konnte nicht ausgeschaltet werden. Die Gastgeberinnen zogen in Begleitung der Tausenden von Fans, die sie in Brighton unterstützt hatten, ins Halbfinale ein. Zwar ging La Roja durch Esthers Tor in Führung, doch der Ausgleichstreffer kurz vor Ende der Spielzeit brachte die Mannschaft aus dem Tritt. Der Zusammenbruch kam schnell, in der Verlängerung. La Roja kehrt mit Ehre und Würde nach Hause zurück. Wir dürfen nicht vergessen, dass dieses Team gegen alle Widrigkeiten gekämpft hat und unter die acht Besten des Kontinents gekommen ist."