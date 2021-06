Die Ukraine wollte bei der Fußball-EM in Trikots antreten, die die Umrisse des Landes inklusive der von Russland annektierten Krim und den von Separatisten kontrollierten Regionen Donezk und Lugansk zeigten. Das sorgte für Ärger in Moskau, eine Beschwerde an die UEFA und eine Reaktion des europäischen Fußballverbands.

Die Europäische Fußball-Union UEFA hat das in Russland umstrittene EM-Trikot der Ukraine weitgehend genehmigt und eine Änderung gefordert. Auf den gelb-blauen Hemden ist eine Silhouette des Landes gedruckt worden mit der von Russland annektierten ukrainischen Schwarzmeer-Halbinsel Krim. Beide Länder befinden sich auch deshalb seit 2014 in einem Konflikt.

Von der UEFA hieß es dazu: "In Anbetracht der Tatsache, dass die Resolution 68/262 der Generalversammlung der Vereinten Nationen, die von den Mitgliedsstaaten weitgehend angenommen wurde, die territorialen Grenzen als grob durch das Design dargestellt anerkennt, verlangt die UEFA keine Änderungen dieses Designelements."

Die neuen Trikots mit dem Schlachtruf "Ruhm der Ukraine!" waren am Sonntag bei Facebook vorgestellt worden. Auch dieser Ausspruch darf nach UEFA-Angaben weiter auf dem Trikot stehen. Der Slogan könne "als allgemeiner und unpolitischer Ausdruck von allgemeiner nationaler Bedeutung angesehen werden", begründete der Dachverband. Anders sieht es beim am Kragen angebrachten Slogan "Ehre unseren Helden" aus.

Dieser wurde von der UEFA nach einer Prüfung als politisch eingestuft. Darum sei der Schriftzug für die bevorstehenden EM-Spiele zu entfernen. Ukraine-Trainer Andrej Schewtschenko hatte das Thema bereits am Mittwoch relativiert: "Das Aussehen des Trikots wurde von der UEFA genehmigt. Ich sehe hier keine Meinungsverschiedenheiten."

Eine Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, hatte von einer "verzweifelten Kunstaktion" gesprochen, die den Spielern Kraft geben solle. Der Staatsduma-Abgeordnete Witali Milonow forderte von der UEFA ein Verbot des Motivs. "Das ist ein politischer Slogan, der nicht auf den Trikots stehen darf", sagte er dem Portal "Sport-Express". Das sei ein Verstoß gegen internationale Regeln. Sport sollte nicht mit Politik vermischt werden.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte am Dienstag das Design ausdrücklich begrüßt. Das Trikot, mit dem Selenskyj bei Instagram posierte, sei "in der Tat anders als alle anderen. Es weiß, wie man schockiert. Es hat mehrere wichtige Symbole, die die Ukrainer vereinen".