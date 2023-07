Mit dem zweiten Sieg im zweiten Vorrundenspiel bleibt die Bilanz von Japans Fußballerinnen bei der WM makellos. Gegen Costa Rica zeigt der Weltmeister von 2011 keine Schwäche - und steht schon im Achtelfinale, wenn Sambia im anderen Spiel der Gruppe C nicht gewinnt.

Japans Fußballerinnen können schon nach dem zweiten Vorrundenspiel für das Achtelfinale der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland planen. Gegen Costa Rica gewann der Titelträger von 2011 im neuseeländischen Dunedin souverän mit 2:0. Zum Auftakt hatte Japan gegen Turnierdebütant Sambia mit 5:0 triumphiert - sollte Spanien später am Tag gegen Sambia mindestens einen Punkt holen, wäre der vorzeitige Einzug in die K.-o.-Runde geschafft. Gewinnt Spanien, wäre neben Costa Rica auch Sambia bereits ausgeschieden.

Die Tore vor 6992 Fans in Dunedin fielen innerhalb kürzester Zeit: Ein Doppelschlag von Hikaru Naomoto (25. Minute) und Aoba Fujino (27.) sorgte für die frühe Entscheidung. Die frühere Freiburgerin Naomoto traf per Flachschuss von der linken Seite, kurz nach Wiederanpfiff legte Fujino mit einem Schuss aus spitzem Winkel auf den kurzen Pfosten für die "Nadeshiko" nach.

Schon nach rund einer Viertelstunde hatte Japans Führung in der Luft gelegen, Fujino und Risa Shimizu brachten sich dabei gegenseitig aus dem Konzept. Auch Mittelstürmerin Mina Tanaka kam mehrfach in gute Abschlusspositionen, konnte diese jedoch nicht verwerten. Costa Rica derweil kam kaum einmal gefährlich vor das gegnerische Tor: In der 30. Minute wehrte Japans Keeperin Ayaka Yamashita einen Versuch von Melissa Herrera ab, in der 53. Minute blieb der Schuss von Gloriana Villalobos erfolglos.

Am finalen Spieltag der Gruppe C spielen alle vier Mannschaften am kommenden Montag (31. August) um 9 Uhr MESZ. Japan trifft dann in Neuseelands Hauptstadt Wellington im mutmaßlichen Endspiel um den Gruppensieg auf Spanien, während Costa Rica und Sambia in Hamilton gegeneinander antreten.