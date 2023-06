Real Madrid und der belgische Offensivspieler Eden Hazard gehen künftig getrennte Wege. Wie die Königlichen verkünden, wird der 32-Jährige nur noch bis zum 30. Juni offiziell Profi des Rekordmeisters sein. Der bis 2024 gültige Vertrag dürfte aufgelöst werden.

Spaniens Fußball-Rekordmeister Real Madrid und Eden Hazard haben ihr millionenschweres Missverständnis nun doch vorzeitig beendet. Der langjährige belgische Nationalspieler wird die Königlichen in diesem Sommer verlassen, ein Jahr vor dem ursprünglichen Ende seines Vertrags. Klub und Spieler haben eine Einigung erzielt, nach der Hazards Anstellung zum 30. Juni endet. Noch im vergangenen Monat hatte der 32-jährige Offensivspieler öffentlich mitgeteilt, dass er seinen Vertrag erfüllen wolle.

Hazard war 2019 als großer Star vom FC Chelsea nach Madrid gekommen, 115 Millionen Euro überwies Real damals an die Londoner. Bei den Spaniern zählte er zu den Topverdienern, eine Rolle spielte er dort aber nie. Zahlreiche Spiele verpasste Hazard verletzungsbedingt, zuletzt war er dann fit, fand unter Trainer Carlo Ancelotti aber dennoch kaum Berücksichtigung. In den vier Jahren bei den Königlichen hat er seinen Marktwert komplett vernichtet. Das Portal "Transfermarkt.de" schreibt ihm nur noch einen Marktwert von fünf Millionen Euro zu.

Insgesamt absolvierte Hazard für Madrid 76 Pflichtspiele und erzielte dabei sieben Tore. Wo der 32-Jährige seine Karriere fortsetzt, ist bisher unklar. Seine Laufbahn in Belgiens Nationalmannschaft hatte Hazard nach dem Vorrunden-Aus bei der WM 2022 in Katar beendet.

Hazard schrieb Anfang Dezember in den Sozialen Medien, dass "heute eine Seite umgeblättert wird". In einem Schreiben an die Fans hieß es: "Danke für eure Liebe. Vielen Dank für eure beispiellose Unterstützung. Danke für all die freudigen Momente, die wir seit 2008 geteilt haben. Die nächste Generation steht bereit. Ich werde euch aber sehr vermissen."