Es ist die derzeit erstaunlichste Geschichte der Bundesliga, geschrieben wird sie von Alphonso Davies. Vom Flüchtlingsbaby hat er sich zur Stammkraft beim FC Bayern hochgearbeitet - aber nicht ohne seiner Mutter etwas Wichtiges zu versprechen.

Würde die Mutter von Alphonso Davies gelegentlich mal das Portal "transfermarkt.de" (was sie sehr wahrscheinlich nicht tun wird) lesen, dann wüsste sie etwa, dass ihr Sohn auf der Liste der wertvollsten Fußballer weltweit aktuell schon auf Platz 92 geführt wird. Nur einen Platz hinter Weltmeister Toni Kroos und zwei Ränge hinter seinem Münchner Teamkollegen Thiago. Sie wüsste auch, dass in der Bundesliga nur 13 Spieler einen höheren Marktwert haben als "Phonzy", beim FC Bayern sind es gar nur acht. Und in noch allerhand anderen Listen würde sie Alphonso finden - meist sehr weit oben. Aber all das ist Victoria Davies nicht so wichtig, wichtig ist ihr nämlich nur eins: Dass der Junge ein "good boy" bleibt.

Das soll sie zur Bedingung gemacht haben, als sie für ihren damals noch minderjährigen Sohn den Vertrag beim FC Bayern unterschrieben hat. So berichtet es die "Süddeutsche Zeitung". Und dass er genau das, nämlich ein "good boy", ist, das hat Sportdirektor Hasan Salihamidzic am späten Abend des 26. Februar verkündet. Beim beeindruckenden 3:0-Sieg der Münchner an der Stamford Bridge beeindruckte nämlich vor allem Davies. Im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League rannte er seine Gegenspieler vom FC Chelsea ins Trauma. Hinten, vorne, überall. Wo Davies war, da war rasantes Spektakel. Und mit eben jenem aberwitzigen Tempo hat er sich auch von Hansi Flicks Not-Idee zum drittwertvollsten linken Verteidiger der Welt gespielt - transfermarkt.de, allerhand Listen, Sie wissen schon.

"Haben wir so nicht erwartet"

"Alphonso ist aus dieser Mannschaft nicht mehr wegzudenken", verkündete Salihamidzic am vergangenen Samstag - nur ein paar Tage nach der vorzeitigen Vertragsverlängerung des 19-Jährigen bis zum Ende der Saison 2025 - in der "Süddeutschen Zeitung". Und Salihamidzic plaudert nur allzu gerne über die Entwicklung des Kanadiers. Denn dessen Verpflichtung wird vor allem ihm, dem oft kritisierten Bosnier zugeschrieben. "Sein Talent hat er eindrucksvoll bewiesen, er ist von 0 auf 100 durchgestartet, mit seiner Geschwindigkeit, seiner Spielfreude, seinem Drang nach vorne. Dass er sich so schnell auf diesem Niveau einfindet, das haben wir gehofft, aber in der Kürze der Zeit so nicht erwartet."

Und so erstaunlich sein Weg von der überraschenden Alternative (Verletzungsprobleme im Klub) zum überragenden Alphamännchen auf der linken Abwehrseite ist, so erstaunlich (vermutlich noch viel mehr) ist sein Weg vom Flüchtlingskind zum Fußballprofi. Er kam am 2. November 2000 in Buduburam, einem Aufnahmelager für Flüchtlinge, in Ghana zur Welt. Seine Eltern waren vor dem Bürgerkrieg in ihrer Heimat Liberia geflohen. Fünf Jahre später zog die Familie im Zuge eines Programms zur Umsiedlung nach Kanada. Sein Talent brachte ihn schließlich zu den Edmonton Strikers, heißt es in einem Porträt des "Sportbuzzer". Dort traf er Trainer Nick Huoseh. Seinen Entdecker, seinen Förderer, seinen Berater. Und der war von der Vehemenz des Werbens beeindruckt. "Sie wollten ihn unbedingt - mehr als alle anderen." Einer der anderen, ein sehr aussichtsreicher Klub, soll laut "SZ" übrigens der VfB Stuttgart gewesen sein.

"Good boy" mit einer Mission

Tatsächlich aber war es so, dass sich die Bayern "sofort auf ihn gestürzt" haben, nachdem sie ihn in der Major League Soccer einige Male beobachtet hatten, erinnert sich Salihamidzic. Die zehn Millionen Euro Ablöse an die Vancouver Whitecaps waren indes auch ein mutiges Investment für einen 17-Jährigen. Eines, das sich bereits jetzt, knapp anderthalb Jahre später, zu einer märchenhaften Erfolgsgeschichte entwickelt hat. Eine Geschichte voller Glück und Bescheidenheit. Eine, die ihn stets auch erdet. So nutzt er seine neue Popularität, seine Reichweite in den sozialen Medien, um sich für die Schwachen, für Flüchtlinge, einzusetzen, wie er nun nochmal in einer Video-Konferenz erzählen sollte. Und die Reichweite, die er hat, die ist enorm. Allein bei Instagram hat der stets gut gelaunte Fußball-Entertainer, der mittlerweile sogar ein wenig bayrisch plaudert, über 760.000 Follower.

"Ich bin stolz auf das, was ich erreicht habe", sagte Davies in dem Video-Chat. Mit dem Durchbruch beim FC Bayern sei für ihn ein "Traum wahr geworden" - den er künftig gerne mit Titeln krönen würde. Aber das sei nicht das Wichtigste. Nicht jetzt. Es gehe nun darum, "gesund zu bleiben". Hier und auch dort, wo er herkommt. "Es wäre eine Katastrophe", sagt Davies, sollte sich das Coronavirus in einem der vielen Flüchtlingscamps ausbreiten. Gemeinsam mit Milan-Torwart Asmir Begovic, er flüchtete als kleiner Junge aus Bosnien nach Deutschland, kickte er am Samstag virtuell für das Flüchtlingshilfswerk der UNO. Sie wollten auf das Schicksal der weltweit 70 Millionen Flüchtlinge hinweisen. "Wir wollten Geld sammeln, um ihnen zu helfen, Wasser und Essen zu organisieren", sagte Davies. Das UNHCR habe ihn vor Jahren unterstützt, jetzt sei es an der Zeit gewesen, etwas zurückzugeben.

Ein "good boy", ja, das ist er, der "Phonzy".