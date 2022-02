Roman Abramowitsch, schwerreicher Oligarch und Besitzer des FC Chelsea, drohen nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine Sanktionen. Von seinem Klub, den er einst für 165 Millionen Euro übernahm und mit Milliardeninvestitionen schließlich zum Champions-League-Gewinner machte, distanziert er sich nun.

Roman Abramowitsch ist einer der reichsten Männer Russlands, als er Anfang der 2000er-Jahre für viel Geld den FC Chelsea übernimmt, wagt er als einer der ersten Oligarchen den Schritt in den ganz großen Fußball. Nun ist die Ära Abramowitschs, der im letzten Jahr mit dem Gewinn der Champions League den größten Titel der Klubgeschichte feiern konnte, zumindest formell vorerst beendet.

Unter dem Eindruck drohender Sanktionen und unter dem öffentlichen Druck nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine, gibt der vielfache Milliardär die Führung des Klubs ab. "Ich habe meine Entscheidungen immer im besten Interesse des Klubs getroffen. Ich bleibe diesen Werten verpflichtet", schreibt Abramowitsch in einem kurzen Statement auf der Seite der Londoner. "Aus diesem Grund übertrage ich heute den Treuhändern der gemeinnützigen Chelsea-Stiftung die Verwaltung und Betreuung des FC Chelsea." Abramowitsch war in den vergangenen Tagen zunehmend wegen seiner Nähe zum russischen Präsidenten Wladimir Putin in die Kritik geraten.

"Beschützer des Klubs"

Ob Abramowitschs Schritt endgültig ist, es sich um eine kurzfristige taktische Maßnahme oder der erste Schritt auf dem Weg zu einem Verkauf des Klubs ist, den er 2003 für rund 165 Millionen Euro gekauft und in den er seitdem ein Vielfaches davon investiert hatte, ist unbekannt. "In den fast 20 Jahren, in denen ich Eigentümer des FC Chelsea war, "schreibt der 55-Jährige, habe er seine Rolle "immer als Beschützer des Klubs gesehen, dessen Aufgabe es ist, dafür zu sorgen, dass wir heute so erfolgreich wie möglich sind und für die Zukunft bauen, während wir auch eine positive Rolle in unseren Gemeinden spielen." Englische Medien hatten bereits in den vergangenen Tagen über einen möglichen Verkauf des Klubs spekuliert, der nach Angaben des Wirtschaftsprüfungsunternehmens KPMG 1,9 Milliarden Euro wert sein soll.

Nach der Invasion russischer Truppen in die Ukraine wird im britischen Parlament nicht nur über Chelseas Klub-Besitzer diskutiert. Abramowitsch ist einer von zahlreichen Oligarchen und Firmen, denen Sanktionen drohen. Im Parlament wurde bereits vorgeschlagen, seine Konten einzufrieren und Besitztümer inklusive Chelsea zu beschlagnahmen.

Vor dem Finale des Ligacups am Sonntag (gegen den FC Liverpool) hatte Chelseas deutscher Trainer Thomas Tuchel bemerkt, dass die Ungewissheit um die Situation des mächtigen und schwerreichen Klubeigentümers für Unruhe sorgt. "Es gibt so viele Ungewissheiten rund um unseren Klub und die Situation in Großbritannien, dass es keinen Sinn macht, wenn ich dies kommentiere." Er räumte allerdings ein, dass die Gesamtsituation "unsere Gedanken" und "Vorfreude auf das Endspiel" verhülle.

Abramowitsch ist seit 2003 Eigentümer des Londoner Premier-League-Klubs. Neben einem russischen Pass hält er auch einen israelischen, den er momentan für seine Reisen in das Vereinigte Königreich nutzt. Sein britisches Visum war im Jahr 2018 ausgelaufen. Aufgrund der damals nach der Skripal-Vergiftung im UK einsetzenden verschärften Vorschriften gegen russische Geschäftsleute und Diplomaten hatte er kein neues Visum beantragt.