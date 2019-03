Die Tabellenführung ist Borussia Dortmund los, dennoch bleibt der Klub punktgleich mit dem neuen Spitzenreiter aus München. GegenStuttgart erlöst Torjäger Paco Alcácer den BVB spät. Augsburg holt derweil einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf. Mit dem hat Freiburg wohl nichts mehr zu tun.

Borussia Dortmund - VfB Stuttgart 3:1 (0:0)

Borussia Dortmund hat im Titelrennen der Fußball-Bundesliga die Tabellenführung erstmals seit dem sechsten Spieltag verloren. Der Mannschaft von Trainer Lucien Favre reichte gegen Abstiegskandidaten VfB Stuttgart ein 3:1 (0:0) nicht zur Verteidigung von Rang eins. Bei Punktgleichheit (je 57) spricht die um zwei Treffer bessere Tordifferenz für die Bayern. Marco Reus (62., Foulelfmeter nach Videobeweis) brachte Dortmund zwar in Führung, Marc Oliver Kempf (71.) glich aber aus. Paco Alcacer (84.) mit Saisontor Nummer 14 und Christian Pulisic (90.+2) sicherten den Westfalen wenigstens den Dreier.

Marco Reus traf zur 1:0-Führung für den BVB - per Elfmeter nach Videobeweis. (Foto: www.imago-images.de)

Favre setzte wie schon beim Champions-League-Aus gegen Tottenham Hotspur auf totale Offensive. Der Schweizer schickte Reus, Mario Götze und Alcacer erstmals in dieser Bundesliga-Saison gemeinsam in der Startelf aufs Feld. Angetrieben von Axel Witsel startete der BVB Angriff auf Angriff in Richtung VfB-Tor. Am Stuttgarter Strafraum gingen den Gastgebern aber die Ideen aus. Die VfB-Abwehr bekam immer wieder einen Fuß oder Kopf dazwischen. Die Dortmunder hielten das Tempo zwar auch, es mangelte aber an der notwendigen Präzision beim letzten Pass. Die besten Möglichkeiten in der ersten Halbzeit resultierten daher aus Fernschüssen von Jadon Sancho (37.) und Raphael Guerreiro (42.). In beiden Situationen war Gäste-Schlussmann Ron-Robert Zieler auf dem Posten.

Die größte Chance im ersten Durchgang vor 81.365 Zuschauern bot sich sogar den Gästen. Bei einem der wenigen Konter schob Nicolas Gonzalez, der den Vorzug gegenüber Mario Gomez erhalten hatte, aber knapp am BVB-Tor vorbei (32.). Stuttgart agierte auch nach dem Wechsel diszipliniert und machte die Räume eng. Dortmund suchte weiterhin die Lücken in der Defensive der Gäste und bekam Hilfe von einem ehemaligen Borussen. Nach einem Foul des Ex-Dortmunders Gonzalo Castro an Sancho verwandelte Reus den Elfmeter mit seinem 14. Saisontor zur Führung. Schiedsrichter Benjamin Cortus hatte zunächst auf Freistoß entschieden, doch Video-Assistent Daniel Siebert gab den Hinweis, dass das Vergehen im Strafraum war. Durch die Führung bekam der BVB mehr Platz. Paco Alcacer scheiterte aber frei vor Zieler (69.). Fast im Gegenzug war Kempf per Kopf nach einem Freistoß von Castro zur Stelle. In der Schlussphase sicherten die Dortmunder aber den Sieg im Signal Iduna Park.

RB Leipzig - FC Augsburg

Der FC Augsburg hat sich für den erhofften Klassenerhalt einen "Bonuspunkt" erkämpft. Der Klub sicherte sich im Auswärtsspiel bei RB Leipzig durch das 0:0 ein überraschendes Unentschieden und verteidigte den 15. Tabellenplatz. Die Leipziger verpassten den fest eingeplanten ersten Heimsieg im neuen Jahr trotz großer Dominanz und einer Vielzahl an Chancen. Die Augsburger waren mit großen Personalsorgen nach Leipzig gereist. Auch Ji Dong-Won (muskuläre Probleme), der beim überraschenden 2:1-Heimsieg vor einer Woche gegen Borussia Dortmund als doppelter Torschütze geglänzt hatte, fiel verletzt aus. Bei den Leipzigern wurde Rekordspieler Yussuf Poulsen (Wadenprobleme) nicht rechtzeitig fit, für den Dänen kehrte Nationalstürmer Timo Werner nach überstandener Erkältung zurück in die Startelf.

Der umworbene Nationalspieler Timo Werner konnte dem Leipziger Spiel kaum Impulse verleihen. (Foto: www.imago-images.de)

Vor 38.590 Zuschauern entwickelte sich von Beginn an ein Spiel auf ein Tor. Die Leipziger waren tonangebend, aggressiver in den Zweikämpfen und gefährlicher im Spielaufbau. Allerdings konnten die Hausherren aus ihrer Überlegenheit zunächst kein Kapital schlagen, weil beim letzten Pass das richtige Timing fehlte. Auch Rückkehrer Werner fehlte es lange Zeit noch an der richtigen Abstimmung mit den Teamkollegen. Zudem vergab der Angreifer, dessen sportliche Zukunft weiter ungeklärt ist, in der 40. Minute die bis dahin größte Chance für RB: Nach einer feinen Flanke von Marcel Sabitzer köpfte Werner völlig freistehend aus wenigen Metern über das Tor. Zuvor hatte FCA-Torhüter Gregor Kobel beim Schuss von Werners Sturmkollegen Matheus Cunha (37.) herausragend reagiert.

SC Freiburg - Hertha BSC

Hertha BSC hat einen schweren Rückschlag im Rennen um die Europacup-Teilnahme erlitten. Die Berliner unterlagen 1:2 (0:1) beim SC Freiburg. Nils Petersen (27.) und ein Eigentor von Vedad Ibisevic (80.) sorgten für die Entscheidung. Die Hertha wartet seit über neun Jahren auf einen Sieg im Breisgau. Daran änderte auch das Tor von Ibisevic (76.) auf der "richtigen" Seite nichts. Die 24.000 Zuschauer im ausverkauften Schwarzwaldstadion sahen einen starken Auftakt der Gastgeber. Janik Haberer (2.) und Petersen (4.) hätten die Freiburger früh in Führung bringen können. Unter den Augen von Bundestrainer Joachim Löw, der nach der Ausbootung von Thomas Müller, Jerome Boateng und Mats Hummels in der Kritik steht, blieb der Sport-Club auch im Anschluss die gefährlichere Mannschaft. Die Hauptstädter, bei denen Davie Selke, Valentino Lazaro, Derrick Luckassen, Vladimir Darida, Julius Kade und Pascal Köpke fehlten, tauchten zum ersten Mal in der 25. Minute gefährlich im Freiburger Strafraum auf. Den Kopfball von Niklas Stark parierte SC-Torwart Alexander Schwolow.

Vedad Ibisevic traf auf der richtigen und auf der falschen Seite. (Foto: dpa)

Kurz darauf schlugen die Breisgauer zu. Nach Vorarbeit von Vincenzo Grifo erzielte Petersen per Kopf sein achtes Saisontor. Drei Minuten später musste die Mannschaft von Trainer Christian Streich einen Schock verkraften. Außenverteidiger Lukas Kübler wurde verletzt vom Platz getragen, kurz zuvor war er mit seinem Kapitän Mike Frantz zusammengeprallt. Der zweite Treffer für die Freiburger lag in der Luft. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte war es aber Ondrej Duda, der per Kopf fast den Ausgleich für die Hertha erzielt hätte. In der Pause musste auch SC-Abwehrchef Philipp Lienhart raus. Der Österreicher war im ersten Durchgang mit Hertha-Stürmer Salomon Kalou zusammengeprallt und hatte sich dabei am Kopf verletzt. Für Lienhart kam der erste 19 Jahre Nico Schlotterbeck, der sein Debüt in der Eliteklasse feierte. Nach dem Seitenwechsel verpasste Kalou nach einer scharfen Hereingabe von Maximilian Mittelstädt den Ausgleich (55.). Hertha drängte auch in der Folge, die Freiburger konnten nur noch selten für Entlastung sorgen. Das 1:1 durch Ibisevic war keine Überraschung, die erneute SC-Führung durch ein Eigentor des Bosniers schon.

