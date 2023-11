Im englischen Ligapokal trotzt Trainer Jürgen Klopp mit seinen Reds den stürmischen Bedingungen an der Südküste der Insel. Sie ziehen in das Viertelfinale ein. Ganz anders läuft es für Manchester United. Dort könnten die Novemberwinde Coach Erik ten Hag nach einer Blamage aus dem Amt wehen.

Der FC Liverpool steht im Viertelfinale des englischen Fußball-Ligapokals. Das Team von Trainer Jürgen Klopp gewann am Mittwoch das Achtelfinalspiel beim Liga-Konkurrenten AFC Bournemouth mit 2:1 (1:0) und kann als Rekordchampion weiter auf Ligapokal-Erfolg Nummer zehn hoffen.

Cody Gakpo schoss die Klopp-Mannschaft bei strömendem Regen nach 31 Minuten in Führung. Nach dem Ausgleich durch den Ex-Leipziger Justin Kluivert (64.), sorgte Darwin Núñez sechs Minuten später für den Siegtreffer. Im Vergleich zum Premier-League-Match gegen Nottingham Forest (3:0) am Wochenende hatte der Ex-Bundesligacoach seine Elf auf acht Positionen verändert.

"In solchen Spielen geht es nur darum zu gewinnen und die nächste Runde zu erreichen", sagte Klopp und nahm Bezug auf das Orkantief "Ciaran", welches erheblichen Einfluss auf die Bedingungen genommen hatte. "Es war ein großartiges Pokalspiel unter merkwürdigen Umständen. Es war klar, dass es stürmisch werden würde. Wir alles wussten das, aber du musst trotzdem Fußball spielen. Und das haben die Jungs getan."

Manchester United in epischer Krise

Wie lange ist ten Hag noch Trainer von Manchester United? (Foto: IMAGO/Shutterstock)

Immer tiefer in der Krise stecken Titelverteidiger Manchester United und Trainer Erik ten Hag. Nach der klaren 0:3-Ligapleite im Manchester-Derby gegen City am Sonntag kassierten die Red Devils ebenfalls ein deutliches 0:3 (0:2) gegen Newcastle United. Miguel Almiron (28. Minute), Lewis Hall (36.) und Joe Willock machten das Aus des Ligapokal-Champions von 2023 perfekt. Viele Zuschauer verließen das Old Trafford weit vor dem Abpfiff.

Für Coach ten Hag wird der Druck immer größer. "Es ist weit unter dem, was man von Manchester United erwarten kann", sagte der ehemalige Bayern-Co-Trainer nach dem Spiel. "Es ist einfach nicht gut. Ich übernehme dafür die Verantwortung. Es ist meine Mannschaft und sie bekommt es nicht auf dem Platz." Manchester United hat nun acht ihrer letzten 15 Spiele verloren, fünf davon im heimischen Old Trafford, das längst nicht mehr das Theater der Träume, sondern das Theater der Albträume ist.

"Aktuell läuft es einfach nicht für uns", sagte ten Hag, der sich auch zu den Diskussionen um seine Person äußerte. Er sagte: "Ich bin ein Kämpfer und ich weiß, dass es nicht immer nur aufwärts geht. Wir hatten jetzt viele Rückschläge in dieser Saison. Damit muss man umgehen. Ich habe es schon einmal gesagt: Wenn es Rückschläge gibt, muss man immer noch die Ergebnisse auf den Platz bringen. Aber Sonntag bei der Niederlage gegen Manchester City und heute waren wir weit davon entfernt."

Auch Arsenal fliegt raus

Vizemeister FC Arsenal schied dagegen aus dem Ligapokal aus. Die Gunners verloren das London-Derby bei West Ham United mit 1:3 (0:1). Ben White (Eigentor/16.), Mohammed Kudus (50.) und Jarrod Bowen (60.) waren für die Hammers erfolgreich. Martin Ødegaard konnte kurz vor dem Schlusspfiff auf 1:3 verkürzen (90.+6). "Wir müssen diesen Schmerz der Niederlagen in positive Energie umwandeln und uns bestmöglich auf das Spiel bei Newcastle am Samstag vorbereiten", sagte Trainer Mikel Arteta.

Der FC Chelsea steht durch ein 2:0 (1:0) gegen den Zweitligisten Blackburn Rovers in der Runde der besten Acht. Auch die Ligakonkurrenten FC Everton (3:0 gegen den FC Burnley) und der FC Fulham (3:1 bei Ipswich Town) haben die nächste Runde erreicht.