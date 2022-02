Im März soll in Moskau das WM-Playoff-Spiel zwischen Russland und Polen ausgetragen werden. Zwei russische Vereinsmannschaften spielen noch in der Europa League. Welche Auswirkungen hat die Ukraine-Krise auf den Fußball? Derzeit noch keine, sagt die UEFA, die auch am Tropf von Gazprom hängt.

Die Europäische Fußball-Union UEFA hat "derzeit" noch keine Pläne für die Verlegung oder Absage von Spielen aufgrund der Russland-Krise rund um die drohende Invasion der Ukraine. Am 24. März trifft Russland im Rahmen der Playoffs zur WM 2022 in Katar in Moskau auf Polen und die Ukraine gastiert in Schottland. Sollte Russland Polen schlagen, würden sie am 29. März zu Hause auf den Sieger aus Schweden gegen die Tschechische Republik treffen.

"Derzeit sollen alle Spiele wie geplant stattfinden", teilte die UEFA auf ntv.de-Anfrage mit. Dies beziehe sich auch auf die kommenden Europa-League-Spiele der russischen Vertreter von Zenit St. Petersburg, die an diesem Donnerstag in der Runde der letzten 32 bei Betis Sevilla antreten werden und Spartak Moskau, die bereits für die ab dem 10. März beginnenden Achtelfinalspiele qualifiziert sind. "Die UEFA beobachte die Lage fortlaufend und genau", hieß es weiter: "Sie steht in engem Kontakt mit den betroffenen Verbänden und Vereinen."

Wichtiger Geldgeber Gazprom

Bereits am Vortag hatte die UEFA bestätigt, dass es "derzeit" ebenfalls mit der Austragung des Champions-League-Finals 2022 in St. Petersburg plant. Das weltweit größte Spiel im Vereinsfußball ist aktuell für den 28. Mai 2022 in der Gazprom Arena in Putins Heimatstadt angesetzt.

St. Petersburg ist nicht nur die Heimatstadt Putins, sondern auch der Ort des Firmensitzes des Staatskonzerns Gazprom. Der russische Gasgigant ist als Sponsor fester Bestandteil des Fußballzirkus Europa. Er tritt seit 2012 als Sponsor der UEFA Champions League auf. Im vergangenen Jahr wurde die Partnerschaft auf die verschobene Europameisterschaft 2020 im Sommer 2021, die UEFA Nations League und auch die EM 2024 in Deutschland ausgeweitet. Über die konkrete Summe für das Sponsoring ist nichts bekannt.

Mit Alexander Dyukov sitzt seit 2021 der Vorstandsvorsitzende der Mineralölfirma Gazprom Neft, einer Gazprom-Tochter, im UEFA-Exekutivkomitee. "Im Grunde genommen ist Dyukov ein Vertreter der russischen Regierung", sagte der Sportökonom Simon Chadwick dem Deutschlandfunk. Auch der deutsche Traditionsverein FC Schalke 04 läuft seit 2007 mit Gazprom als Trikotsponsor auf. Mit Matthias Warnig, dem Vorsitzenden der Geschäftsleistung der Nord Stream 2 AG, sitzt ein Putin-Vertrauter im Aufsichtsrat des aktuellen Zweitligisten.

Westliche Vertreter warnen seit Wochen vor einem Angriff Russlands auf die Ukraine. Russland hat nach westlichen Angaben rund 150.000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine aufmarschieren lassen. Der russische Präsident Wladimir Putin verkündete am Abend, dass Russland die Separatisten-Gebiete in der Ost-Ukraine anerkennen will. Für diesen Fall hatte die EU Putin mit Sanktionen gedroht. Das Minsker Friedensabkommen ist damit gescheitert. Die Lage im Osten des Kontinents Europa bleibt höchst angespannt.