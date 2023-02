Willi Orban (l.) beim 0:0 in Köln am vergangenen Samstag.

Dass Fußball nur die schönste Nebensache der Welt ist, zeigt RBL-Kapitän Willi Orban. Der 30-Jährige droht für das Bundesliga-Spitzenspiel zwischen Leipzig und Union Berlin auszufallen. Weil er in der DKMS registriert ist und so Leben retten kann. Am Mittwoch steht ihm in Dresden ein Eingriff bevor.

Kapitän Willi Orban von RB Leipzig wird zum Stammzellenspender. Der ungarische Nationalspieler, der bereits seit 2017 in der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) registriert ist, erhält seit Samstag Spritzen für den Eingriff, der am Mittwoch stattfinden soll. Dafür verzichtet der 30-Jährige derzeit auf das Mannschaftstraining. Orbans Einsatz im Spitzenspiel gegen Union Berlin am Samstag (18.30 Uhr/Sky und im Liveticker bei ntv.de) ist fraglich.

"Natürlich war ich zunächst überrascht, als ich die Info bekam, dass ich als Spender in Fragen komme. Ich habe aber zu keinem Zeitpunkt gezweifelt, sondern wollte die Spende direkt angehen", sagte Orban der "Bild". Dies sei "die Möglichkeit, mit sehr geringem Aufwand ein Menschenleben zu retten, da gibt es für mich keine zwei Meinungen".

Bei dem mehrstündigen Eingriff in Dresden werden Orban einige Stammzellen entnommen, im Idealfall kann er das Krankenhaus bereits am Abend wieder verlassen. Wie schnell der Innenverteidiger anschließend wieder einsatzfähig ist, ist unklar. "Klar kann es sein, dass ich nun das Spiel gegen Union verpasse - bei allem sportlichen Ehrgeiz ist das in diesem Fall zweitrangig", sagte er. Er werde "alles dafür tun", schnellstmöglich wieder zum Team zu stoßen.

Orban hat in dieser Spielzeit noch keine Bundesliga-Minute für den Verein aus Sachsen verpasst. Auch in der Champions League absolvierte der Ungar die maximale Spielzeit, nur beim souveränen 4:0 gegen den Hamburger SV in der zweiten Runde des DFB-Pokals bekam er in der zweiten Halbzeit eine Pause.

Beim Verfolgerduell gegen Union Berlin geht es für Leipzig gegen die formstarken Berliner darum, den Abstand auf die Tabellenspitze nicht größer werden zu lassen und im Idealfall mit einem Sieg an dem Überraschungsteam vorbeizuziehen. Mit 36 Punkten nach 19 Spielen liegt RBL auf Rang vier der Bundesligatabelle. Der Abstand zum Tabellenführer Bayern München beträgt vier und der auf Union drei Punkte. In der enteilten Sechsergruppe an der Spitze der Tabelle lauern Frankfurt und Freiburg auf einen Ausrutscher der Mannschaft von Trainer Marco Rose.