Die Kölner haben eigentlich einen Lauf in der Fußball-Bundesliga, doch Borussia Dortmund ist dann zum Auftakt des 19. Spieltags doch zu stark. Der BVB beginnt furios, legt noch vor der Pause nach und wirbelt auch danach munter weiter. Und dann kommt auch noch dieser neue Angreifer aus Norwegen in die Partie.

Zwei Spiele, fünf Tore: Auch dank Joker-König Erling Haaland hat Borussia Dortmund die für die Rückrunde der Fußball-Bundesliga angekündigte Aufholjagd Richtung Meisterschaft erfolgreich fortgesetzt. Nach seinem Drei-Tore-Debüt vor einer Woche in Augsburg traf der neue Angreifer beim 5:1 (2:0) gegen den 1. FC Köln als Einwechselspieler zweimal, in der 77. und 87. Minute. Raphael Guerreiro (1.), Kapitän Marco Reus (29.) und Jadon Sancho (48.) erzielten die weiteren Treffer für das Team von Trainer Lucien Favre.

Nicht schlecht: Erling Haaland. (Foto: REUTERS)

Dagegen ging die Siegesserie von Aufsteiger Köln nach zuletzt vier Erfolgen zu Ende. Neuzugang Mark Uth (65.) erzielte das FC-Tor. Der BVB hätte kaum besser starten können. Eine starke Kombination über Mats Hummels, Reus und Sancho schloss Guerreiro nach 52 Sekunden gekonnt ab. Die Gäste, die in ihrer langen Vereinsgeschichte in der Bundesliga nur sechsmal und letztmals vor fast 29 Jahren in Dortmund gewonnen haben, versuchten zwar umgehend zu kontern. Doch Jan Uwe Thielmann vergab die große Chance zum Ausgleich (3.).

In der gesamten ersten Halbzeit brachte Köln kaum mehr zustande. Trainer Markus Gisdol hatte vor der Partie noch gescherzt, vor allem wegen Haaland den Mannschaftsbus vor das Kölner Tor platzieren zu können. Der 19 Jahre alte Norweger kam allerdings erst in der 65. Minute auf den Platz. "Wir haben einen Plan mit ihm", sagte Favre beim Bezahlstream Dazn über den in Augsburg dreimal erfolgreichen Zugang.

Hummels köpft an die Latte

BVB - Köln 5:1 (2:0) Tore: 1:0 Guerreiro (1.), 2:0 Reus (29., nach Videobeweis), 3:0 Sancho (48.), 3:1 Uth (64.), 4:1 Haaland (77.), 5:1 Haaland (87.)

Borussia Dortmund: Bürki - Piszczek, Hummels, Akanji - Hakimi, Brandt, Witsel, Guerreiro - Hazard (65. Haaland), Reus (80. Dahoud), Sancho (88. Reyna). - Trainer: Favre

1. FC Köln: Timo Horn - Ehizibue (74. Modeste), Bornauw, Czichos, Katterbach - Skhiri, Hector - Thielmann (46. Kainz), Uth (80. Rexhbecaj), Jakobs - Cordoba. - Trainer: Gisdol

Schiedsrichter: Harm Osmers (Hannover)

Zuschauer: 81.365 (ausverkauft)

Der in der Offensive gewohnt ballsichere BVB bestimmte auch nach der Führung das Spiel. Reus prüfte mit einem Freistoß TorhüterTimo Horn (14.). Hummels köpfte nach der Ecke den Ball an die Latte. In der Abwehr setzte Favre trotz der schlechten Erfahrungen beim 5:3-Spektakel am vergangenen Wochenende erneut auf eine Dreierkette, die in der zweiten Halbzeit wackliger agierte.

Der FC, der mit der gleichen Startelf wie beim 3:1 gegen den VfL Wolfsburg am vergangenen Wochenende antrat, konnte nur phasenweise an die starken Auftritte der vergangenen Wochen anschließen. Die BVB-Abwehr hatte die Kölner Offensive um Uth und Jhon Cordoba gut eine Stunde absolut im Griff. Hummels überzeugte zudem als Vorlagengeber. Einen überragenden Pass des 31-Jährigen über gut 60 Meter verwertete Reus, der ganz knapp nicht im Abseits stand, zum 2:0. "Wenn wir den Anschlusstreffer hinbekommen relativ schnell, können wir wieder ins Spiel kommen. Aber das ist schwierig in Dortmund", sagte Kölns Geschäftsführer Alexander Wehrle in der Halbzeitpause.

Sancho machte diese Hoffnung mit seinem Treffer nach simpler Körpertäuschung im Strafraum zunächst zunichte. Uth traf in einer kurzen Schwächephase der Gastgeber, bei denen Haaland sofort für Gefahr sorgte - und für die endgültige Entscheidung sorgte.

Der 19. Spieltag der Fußball-Bundesliga ist also eröffnet, und Borussia Dortmund steht nach diesem Sieg erst einmal auf Platz drei in der Tabelle. Was sonst noch so in der höchsten deutschen Spielklasse an diesem Wochenende passiert, haben die Kollegin Anja Rau und der Kollege Torben Siemer in ihrer Vorschau aufgeschrieben.