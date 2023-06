Jude Bellingham verlässt Borussia Dortmund und heuert bei Real Madrid an. Sportlich ist das für den BVB ein riesiger Verlust, finanziell dagegen eröffnen sich abermals große Möglichkeiten. Viel Geld soll investiert werden, ein Kandidat: Wolfsburgs Aufsteiger Felix Nmecha.

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund ist nach übereinstimmenden Medienberichten an einer Verpflichtung von Mittelfeldspieler Felix Nmecha vom VfL Wolfsburg interessiert. Die Borussia hatte in der vergangenen Woche bekannt gegeben, dass Mittelfeldstar Jude Bellingham für eine Ablösesumme von mindestens 103 Millionen Euro zu Real Madrid wechselt. Ein großer Teil der Transfersumme soll wieder in die Mannschaft investiert werden, um den Verlust des englischen Nationalspielers aufzufangen. Nmecha soll nach Angaben der "Ruhr Nachrichten", der "Wolfsburger Allgemeinen" und der "Bild" einer der Kandidaten des deutschen Vizemeisters sein.

Nmecha debütierte beim 2:3 gegen Belgien in der deutschen Nationalmannschaft, im aktuellen Kader für die Länderspiele des viermaligen Weltmeisters fehlt der Wolfsburger wegen einer Prellung am Sprunggelenk. In der abgelaufenen Saison absolvierte Felix Nmecha 34 Spiele für den VfL, erzielte vier Tore und sechs Torvorlagen. Er gehörte zu den Leistungsträgern im Team von Trainer Niko Kovac. Der 22-Jährige spielt in Wolfsburg zusammen mit seinem zwei Jahre älteren Bruder Lukas. Der Marktwert von Felix Nmecha, der einen Vertrag in Wolfsburg bis 2024 hat, wird auf acht Millionen Euro geschätzt.

Vergangene Woche hatte der BVB seinen ersten Neuzugang klar gemacht: Der algerische Nationalspieler Ramy Bensebaini (28) kommt ablösefrei vom Liga-Konkurrenten Borussia Mönchengladbach und unterschrieb einen Vierjahresvertrag. "Ramy ist ein Spieler im besten Alter, er hat in der Bundesliga, der französischen Ligue 1, der Champions League und der Europa League viel nationale und internationale Erfahrung sammeln können und ist obendrein fester Bestandteil der Auswahl seines Heimatlandes", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl: "Wir sind sicher, dass seine sportliche Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist."

Linksverteidiger Bensebaini soll in Dortmund die Rolle von Raphael Guerreiro übernehmen, der eine Vertragsverlängerung ausgeschlagen hatte und wahrscheinlich zum FC Bayern wechseln wird. Der 53-malige Nationalspieler war 2019 vom französischen Erstligisten Stade Rennes nach Gladbach gewechselt. Für die Fohlen bestritt er 113 Pflichtspiele (25 Tore). "Ich weiß, wozu der BVB in der Lage ist, und bin mir sicher, dass wir als Mannschaft auf der vergangenen Rückrunde aufbauen werden", sagte Bensebaini.