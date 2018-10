Sport

FC Bayern klettert auf 2. Platz: BVB remisiert im Topspiel trotz Sancho-Gala

Der BVB kontert im Topspiel der Fußball-Bundesliga die Hertha aus, muss dann aber den Ausgleich hinnehmen. Der FC Bayern schlägt Mainz 05, Augsburg gewinnt in Hannover und Düsseldorf kassiert erneut eine deutliche Pleite - diesmal gegen den VfL Wolfsburg.

Borussia Dortmund - Hertha BSC 2:2 (1:1)

Die Siegesserie von Borussia Dortmund ist gerissen. Die Mannschaft von Trainer Lucien Favre musste sich nach zuvor sechs Pflichtspielsiegen in Serie gegen Hertha BSC mit einem 2:2 (1:1) begnügen, führt die Tabelle der Fußball-Bundesliga aber weiter an. Der 18-jährige Jadon Sancho (27., 61.) traf für den achtmaligen deutschen Meister, der auch im 13. Pflichtspiel der Saison ungeschlagen blieb, zwar doppelt. Salomon Kalou (41./90.+1, Foulelfmeter) glich aber zweimal für die Berliner aus.

Das Spitzenspiel war jedoch zwischenzeitlich von Ausschreitungen überschattet worden. Fans aus Berlin lieferten sich wenige Minuten nach Beginn der Partie auf der Nordtribüne des Stadions eine Schlägerei mit der Polizei. Dabei gingen die Ultras mit Stangen gegen die Polizisten vor. Diese waren eingeschritten, als etwas 100 Hertha-Fans versucht hatten, die Tribüne zu verlassen.

FSV Mainz 05 - FC Bayern München 1:2 (0:1)

Rekordmeister Bayern München hat seine englische Woche mit dem dritten Pflichtspielsieg in Folge abgeschlossen. Das Team von Trainer Niko Kovac gewann 2:1 (1:0) beim FSV Mainz 05 und feierte trotz einer eher biederen Leistung eine gelungene Generalprobe für das Zweitrundenspiel im DFB-Pokal.

Nationalspieler Leon Goretzka (39.) traf zur Münchner Führung, die Jean-Paul Boetius (48.) ausglich. Es war das erste Mainzer Tor nach zuletzt fünf Spielen ohne eigenen Treffer. Thiago (62.) erzielte das Siegtor für die Gäste, die auf Tabellenplatz zwei hinter Borussia Dortmund kletterten.

Hannover 96 - FC Augsburg 1:2 (0:1)

Hannover 96 ist nach seinem kurzen Aufwärtstrend wieder auf dem Boden der Tatsachen gelandet. Die Niedersachsen verloren ihr Heimspiel gegen den FC Augsburg nach einer schwachen Vorstellung mit 1:2 (0:1) und rutschten in die Abstiegszone ab.

Vor 37.600 Zuschauern sorgten das erste Saisontor von Rani Khedira (8.) und ein umstrittener Handelfmeter von Alfred Finnbogason nach Videobeweis (63.) für die Niederlage des Teams von Trainer Andre Breitenreiter, das zuletzt zweimal in Folge nicht verloren hatte. Der Anschlusstreffer durch Ilhas Bebou (72.) kam zu spät. Der FC Augsburg feierte am neunten Spieltag den dritten Saisonsieg. Damit festigten die Gäste ihre Position im Mittelfeld der Tabelle.

Fortuna Düsseldorf - VfL Wolfsburg 0:3 (0:1)

Mit dem ersten Punkte-Dreier nach sechs sieglosen Spielen hat der VfL Wolfsburg seine Ergebnis-Krise in der Fußball-Bundesliga gestoppt und Aufsteiger Fortuna Düsseldorf in große Nöte gestürzt. Die Niedersachsen gewannen die Partie in der Düsseldorfer Arena mit 3:0 (1:0) und sicherten mit nunmehr zwölf Punkten ihren Mittelfeldplatz in der Tabelle.

Die Düsseldorfer hingegen mussten eine Woche nach der 1:7-Pleite in Frankfurt schon die fünfte Niederlage in Serie hinnehmen und bleiben weiterhin Schlusslicht in der Tabelle. Vor 38.043 Zuschauern erzielten Wout Weghorst (41./Handelfmeter), Josip Brekalo (73.) und Daniel Ginczek (80.) die Treffer für Wolfsburg.

Quelle: n-tv.de