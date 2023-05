Der Poker um den hochbegabten Mittelfeldspieler Jude Bellingham befindet sich offenbar auf der Zielgeraden. Den Shootingstar des BVB zieht es im Sommer aller Voraussicht nach zu Real Madrid. Doch es gibt widersprüchliche Meldungen zu dem sich anbahnenden Transfer, der einen Rekord einstellen könnte.

Wie die spanische Zeitung "Marca" berichtet, hat Real Madrid den Poker um Mittelfeldspieler Jude Bellingham gewonnen. Demnach ist eine "Grundsatzvereinbarung" zwischen dem Engländer und den Königlichen getroffen worden, die Verhandlungen seien "fast abgeschlossen". Die als interessiert geltenden Klubs Manchester City, Paris Saint-Germain und FC Liverpool gehen dem Bericht zufolge leer aus. Die "AS" berichtete später jedoch unter Berufung auf "absolut zuverlässige" Quellen bei den Königlichen, Real habe eine Einigung dementiert.

Die Madrilenen seien zwar an Bellingham interessiert, gingen aber davon aus, dass der BVB den Fußballer wie Haaland an den Meistbietenden verkaufen werde. Eine Einigung sei deshalb eher unwahrscheinlich und Real werde sich auf keinen Fall an einem Überbietungswettbewerb beteiligen. Eine offizielle Mitteilung des Klubs gibt es zunächst nicht. Bereits in der vergangenen Woche sollen Verantwortliche von Real Madrid nach Dortmund gereist sein, um Bellingham von einem Wechsel nach Spanien zu überzeugen.

BVB will Entscheidung herbeiführen

Der Verkauf Bellinghams, der eigentlich noch bis 2025 gebunden ist, spült dem BVB wohl 120 Millionen Euro in die Kassen. In verschiedenen Medien wird gar über eine Ablöse von 140 Millionen Euro spekuliert. Diese Summe bekam der BVB einst schon einmal für Ousmane Dembélé. Bei Real soll der Engländer einen langfristigen Vertrag bis 2029 unterschreiben. Bis zu 20 Millionen Euro soll dann sein Jahreseinkommen betragen. Transfer-Experte Fabrizio Romano bestätigte den "Marca"-Bericht bei Twitter. Demnach wurde bereits ein Treffen mit den BVB-Verantwortlichen geplant, um die Ablösemodalitäten zu finalisieren.

"Sport1" jedoch berichtet, dass der BVB von der Bellingham-Meldung am Mittwoch "überrascht" war. Weder vom Spieler selbst oder von Real Madrid sei der Revierklub über die neuesten Entwicklungen informiert worden. Eine Anfrage liege ebenfalls noch nicht vor. Nach Informationen der "Sport Bild" will der BVB möglichst zeitnah eine Entscheidung herbeiführen, um noch im Transfersommer und vor dem Start der neuen Saison auf einen Abgang des 19-Jährigen reagieren zu können. Eine Art Ultimatum, die es in der Vergangenheit bei anderen Top-Stars schon gegeben hatte, soll es dem Sportmagazin zufolge aber nicht geben.