Real Madrid gewinnt offenbar das Tauziehen um Jude Bellingham von Borussia Dortmund. Nach Angaben der Zeitung "Marca" hat der 19-Jährige mit den Königlichen eine "Grundsatzvereinbarung" über einen Wechsel im Sommer getroffen, die Verhandlungen seien "fast abgeschlossen".

Der Wechsel von Jude Bellingham von Borussia Dortmund zu Real Madrid steht offenbar kurz vor dem Abschluss. Nach Informationen der Sportzeitung "Marca", die bei Real für gewöhnlich sehr gut informiert ist, soll der 19 Jahre alte Nationalspieler Englands einen Vertrag bis 2029 unterschreiben. Bei der Ablöse soll Real auf eine Summe von 100 bis 120 Millionen hoffen, der BVB verlange aber rund 140 Millionen.

Diese Summe hatten die Dortmunder bereits für den damaligen Ausnahmespieler Ousmane Dembélé erzielt, der im Sommer 2017 zum FC Barcelona gewechselt war. Dort aber wegen seiner exzentrischen Art und Verletzungsproblemen nie wieder konstant auf das Niveau aus Dortmunder Zeiten kam.

Auch Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtete, dass die Verhandlungen zwischen Real und Bellingham abgeschlossen seien und ein Treffen mit Borussia Dortmund vereinbart sei. Die "Sport Bild" schrieb, dass der Vater und Berater Bellinghams auf einen baldigen Wechsel dränge. Dass der FC Liverpool und Manchester City, die ebenfalls um Bellingham warben, ausgestiegen sein sollen, wurde bereits in den Tagen zuvor berichtet.

Zum Weltklassespieler gereift

Der Mittelfeldspieler war im Sommer 2020 für rund 25 Millionen Euro von Birmingham City zum BVB gewechselt. Schon kurz darauf stand er als 17-Jähriger am 1. Bundesliga-Spieltag in der Startelf. Bis heute hat Bellingham 130 Pflichtspiele für die Borussia absolviert, zudem kam er 24 Mal für die A-Nationalmannschaft England zum Einsatz und war auch bei der WM in Katar dabei.

Die Zeit bei seinem aktuellen Arbeitgeber, in der er vom Top-Talent zu einem Weltklassespieler gereift war, will er mit der ersten Dortmunder Meisterschaft seit 2012 krönen. Der Titel wäre für Bellingham was ganz Besonderes. "Ganz ehrlich: Es würde mir alles bedeuten. Es würde mir die Welt bedeuten", hatte er vor dem Ligaspiel am vergangenen Freitag beim VfL Bochum gesagt. Im emotionalen Derby gab es beim 1:1 aber einen Dämpfer. Überlagert wurde das Spiel von einer krassen Fehlentscheidung gegen die Borussen, die nach einem klaren Foul an Nationalspieler Karim Adeyemi keinen Elfmeter zugesprochen bekamen.