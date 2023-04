Glaubt an einen Sieg des FC Bayern in der Königsklasse: Michael Ballack.

Vor dem Kracher in der Champions League legt sich Michael Ballack fest: Der FC Bayern schaltet erst Manchester City aus und gewinnt dann die Königsklasse. Warum? Der ehemalige Münchner erkennt gleich mehrere Gründe, die den deutschen Rekordmeister zum Favoriten machen.

Der FC Bayern hat turbulente Wochen hinter sich: Die Entlassung von Trainer Julian Nagelsmann, die Verpflichtung von Thomas Tuchel, das Aus im DFB-Pokal, der enge Titelkampf in der Bundesliga. Nun steht das wichtige Viertelfinalhinspiel in der Champions League gegen keinen geringeren als Ex-Coach Pep Guardiola mit Manchester City vor der Tür (21 Uhr/Amazon Prime und im Liveticker auf ntv.de). Doch Michael Ballack macht sich keine Sorgen. Laut des ehemaligen Münchner Profis wird es für den deutschen Fußball-Rekordmeister sogar zum Triumph in der Königsklasse reichen.

"Ich bin neutral, auch wenn Bayern und Chelsea im Halbfinale aufeinandertreffen sollten", sagte Ballack mit Blick auf seine ehemaligen Teams dem "kicker". "Mein Tipp für den Gesamtsieg: Bayern." Warum? Die Münchner haben laut Ballack einfach die nötige Qualität. "Wenn sie ManCity ausgeschaltet haben sollten, davor ja auch noch Paris - dann müssen sie vor keinem Angst haben", so der 46-Jährige, der zwischen 2002 und 2006 selbst in München spielte.

Bayern wird sich "nicht nach City richten"

Doch so weit ist es noch nicht. Am Abend steht erst einmal das schwierige Viertelfinalhinspiel in Manchester an. Doch auch hier muss dem Bundesligisten nicht bange sein, wie Ballack betonte. "Bayern München ist Bayern München. Bayern ist gefürchtet: weltweit, in Europa, in diesem Wettbewerb. Keiner will gegen den FC Bayern München spielen. Weil er diese brutale Qualität besitzt, dazu eine riesige Erfahrung aufweist und zudem verinnerlicht hat, was es ausmacht zu gewinnen", erklärte Ballack. Deshalb sollte sich sein Ex-Klub "auf die eigenen Stärken besinnen" und sich "nicht nach City richten".

Dass die Münchner nun mit Thomas Tuchel als Cheftrainer agieren, war für Ballack "schon überraschend", weil der Verein zuvor alle Spiele der diesjährigen Königsklassen-Saison gewinnen konnte. Dennoch: "Grundsätzlich stehen solche Klubs da, wo sie stehen - besonders der FC Bayern -, weil sie sich permanent hinterfragen und Entscheidungen auf höchstem Niveau treffen."

Die Nagelsmann-Entscheidung war laut Ballack "aus Sicht des Vereins wahrscheinlich durchdacht, weil sie höchstwahrscheinlich kein Schnellschuss war. Es gab keinen öffentlichen Druck, der dazu geführt hat." Viele "Kleinigkeiten" hätten am Ende vermutlich den Ausschlag gegeben. "Bei Bayern sind Fußball-Fachleute am Werk", vertraute Ballack den handelnden Personen um Sportchef Hasan Salihamidzic und Vorstand Oliver Kahn.