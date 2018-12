Sport

Real zurück in der Spur: Barca profitiert von Patzern der Konkurrenz

Das Titelrennen in der spanischen Liga ist in dieser Saison so spannend wie lange nicht: Der bisherige Tabellenführer FC Sevilla muss seinen Platz an der Tabellenspitze räumen, ein Madrider Verein verpasst den Sprung nach ganz oben. Profiteur ist Barcelona.

Spaniens Fußballmeister FC Barcelona hat in der Primera Division zurück in die Erfolgsspur gefunden. Nach zuletzt zwei Spielen ohne Sieg kamen die Katalanen gegen den FC Villarreal zu einem glanzlosen 2:0 (1:0)-Erfolg. Ex-Welt- und -Europameister Gerard Pique (36.) sorgte mit einem Kopfballtor für die Führung, Carles Alena (87.) machte alles klar.

Mit 28 Punkten übernahm das Team um Superstar Lionel Messi wieder die Tabellenführung, weil der vorherige Spitzenreiter FC Sevilla (27) im Spitzenspiel bei Deportivo Alaves nicht über ein 1:1 (0:1) hinauskam.

Zuvor hatte Atletico Madrid den kurzzeitigen Sprung an die Spitze verpasst. Die Rojiblancos kamen beim FC Girona nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus. Atletico ist mit 25 Zählern Dritter und profitierte von einem späten Eigentor von Jonas Ramalho (82.). Cristhian Stuani (45.) hatte Girona mit einem Elfmeter in Führung gebracht.

Real-Sieg ohne Kroos

Für Rekordmeister Real Madrid bleibt derzeit nur die Verfolgerrolle. Die Königlichen hatten am Samstag ohne den geschonten Nationalspieler Toni Kroos 2:0 (1:0) gegen den FC Valencia gewonnen, sind nach 14 Spieltagen aber nur Fünfter. Der Rückstand auf Barcelona beträgt acht Zähler.

Ein frühes Eigentor von Daniel Wass (8.) brachte dem Team von Trainer Santiago Solari in einer unterhaltsamen Begegnung die Führung. Keeper Thibaut Courtois verhinderte mit starken Paraden unter anderem im Duell mit seinem Landsmann Michy Batshuayi den Ausgleich. Lucas Vazquez (83.) machte beim siebten Real-Saisonsieg den Deckel drauf.

Quelle: n-tv.de