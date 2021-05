Von Manchester City bekommt Sergio Agüero keinen neuen Vertrag, das nutzt der FC Barcelona. Einerseits, um eine selbstverschuldete Lücke zu füllen und andererseits, um Lionel Messi vielleicht doch noch zum Bleiben zu überreden. In England wird ihm buchstäblich ein Denkmal gesetzt.

Der FC Barcelona hat sein Team für den nächsten Griff nach der Meisterschaft prominent und günstig verstärkt. Weltklasse-Torjäger Sergio "Kun" Agüero kommt ablösefrei vom englischen Titelträger und Champions-League-Finalisten Manchester City zum Klub des deutschen Nationaltorhüters Marc-Andre ter Stegen. Der Argentinier erhielt nach Angaben der Katalanen zu Wochenbeginn zwei Tage vor seinem 33. Geburtstag einen Vertrag bis 2023, in dem eine Ausstiegsklausel von 100 Millionen Euro festgeschrieben ist.

Beobachter deuten Agüeros Verpflichtung auch als starkes Indiz für eine bevorstehende Vertragsverlängerung von Superstar Lionel Messi. Agüero gilt als guter Freund seines Landsmannes. Nach vielen Querelen in den vergangenen Monaten hatten sich zuletzt wieder die Anzeichen dafür verdichtet, dass der frühere Weltfußballer entgegen seiner ursprünglich verkündeten Absichten einen neuen Vertrag beim katalanischen Traditionsklub unterschreiben könnte. Vor der vergangenen Saison hatte Barça mit Luis Suárez noch einen vermeintlich zu alten Stürmer gehen lassen, der anschließend maßgeblich zu Atlético Madrids Titelgewinn beitrug.

Agüeros Abschied aus Manchester nach zehn Jahren hatte bereits seit Ende März festgestanden. Die Citizens und ihr Rekordtorschütze, der in 390 Spielen 260 Treffer erzielt hat, konnten sich nicht auf eine Verlängerung ihres Ende Juni auslaufenden Vertrages einigen. Die spanische La Liga kennt Agüero bereits. Von 2006 bis 2011 spielte er in Spanien für den aktuellen Meister Atlético, mit dem er 2010 auch die Europa League gewann. Ein Spielertyp wie Agüero fehlte Barcelona nach Suárezs erzwungenem Abschied.

In Manchester zuletzt meist außen vor

Man City bedankte sich bei seinem Rekordstürmer, dessen Vertrag nicht mehr verlängert wurde. Agüero war zehn Jahre lang im Verein und gewann in dieser Zeit 15 Titel mit dem Klub, darunter fünfmal die englische Meisterschaft. In 390 Spielen für City schoss der Argentinier 260 Tore, mehr als jeder andere Spieler in der Vereinsgeschichte. Klub-Chef Khaldoon Al Mubarak kündigte an, am Stadion werde eine Statue für Agüero errichtet.

Beim Klub von Nationalspieler İlkay Gündoğan endet dadurch eine Ära. Mit dem früheren Schwiegersohn von Argentiniens verstorbener Fußball-Ikone Diego Maradona gewann Manchester viermal die Meisterschaft, einmal den FA-Cup und fünfmal den Ligapokal. Durch seine 184 Treffer stieg Agüero zum viertbesten Schützen in der Geschichte der Premier-League auf.

Dabei kam der Starstürmer während der ausgeklungenen Saison in der Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola aufgrund einer Knieverletzung und einer anschließenden COVID-19-Erkrankung nicht mehr wie in der Vergangenheit zum Zuge. Bei Manchesters 0:1-Niederlage im Champions-League-Finale am vergangenen Samstag in Porto gegen den englischen Ligakonkurrenten FC Chelsea wurde der Südamerikaner erst in der Schlussphase eingewechselt.