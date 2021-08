Barcelona will ohne Messi erfolgreich sein

Wirbel um Gehaltsverzicht Barcelona will ohne Messi erfolgreich sein

Im ersten Spiel ohne Messi war Messi natürlich immer noch Thema in Barcelona.

Der FC Barcelona gewinnt das erste Spiel ohne Lionel Messi und startet erfolgreich in die neue Saison. Möglich gemacht hat dies auch ein Gehaltsverzicht des 34-jährigen Kapitäns Gerard Piqué. Andere Spieler sollen ihm folgen. Und dann will Barca bis zum Ende um alle Titel spielen.

Im ersten Spiel seit dem Abgang von Klubidol Lionel Messi hat der FC Barcelona in Spaniens La Liga einen Heimsieg gefeiert. Die Katalanen gewannen das Auftaktspiel der neuen Fußballsaison am Sonntagabend nach Problemen in der Schlussphase mit 4:2 (2:0) gegen Real Sociedad.

Barca hatte Messi Anfang des Monats nach 21 gemeinsamen Jahren ziehen lassen, der finanziell angeschlagene Klub gab dem argentinischen Superstar aufgrund "wirtschaftlicher und struktureller Hindernisse" keinen Vertrag mehr. Neue sportliche Heimat des 34-Jährigen ist Paris St. Germain.

"Wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich weiter vorziehen, Leo Messi im Team zu haben", sagte Barca-Trainer Ronald Koeman nach dem Spiel: "Wir haben keinen Spieler mehr, der Spiele alleine entscheiden kann, jetzt braucht es einen gemeinschaftlichen Einsatz." Gerard Pique (19.) erzielte den ersten Saisontreffer für Barcelona, Martin Braithwaite legte per Doppelpack nach (45.+2, 59.). Die Gäste aus San Sebastian machten es durch Julen Lobete (82.) und Mikel Oyarzabal (85.) noch einmal spannend, Sergi Roberto (90.+1) traf zum Endstand.

"Ich muss nicht erklären, wofür Leo steht. Das wissen wir alle", sagte Piqué in einem Interview nach dem Spiel. "Er ist der wichtigste Spieler in der Geschichte dieses Vereins und in der Geschichte des Fußballs. Aber es muss weitergehen, wir müssen weitermachen. Wir haben immer noch ein sehr gutes Niveau, denke ich. Wir werden sehr konkurrenzfähig sein und, davon gehe ich aus, bis zum Ende um alle Trophäen kämpfen."

Gehaltsverzicht ebnet Weg für neue Spieler

Entscheidend dafür werden auch die Neuverpflichtungen Memphis Depay und Eric Garcia sein, die am Sonntag für Barcelona debütierten. Beide waren vom in finanziellen Schwierigkeit steckenden Verein erst kurz vor dem Spiel gegen Real Sociedad bei der spanischen Liga registriert worden. Möglich gemacht hatte dies ein Gehaltverzicht des Kapitäns Piqué. Er wird nicht der letzte Barca-Spieler sein, der auf Teile seines Salärs verzichtet. Auch die anderen drei Kapitäne des Teams - Sergio Busquets, Jordi Alba und Sergi Roberto - sollen laut Piqué dazu bereit sein.

"Die anderen Kapitäne werden bald das Gleiche tun. Aus Zeitgründen musste ich der Erste sein, damit wir die Spieler anmelden konnten. Die Kapitäne hatten immer vor, die vom Klub gebrauchten Anpassungen vorzunehmen. Wir sind stolz auf diese Entscheidung", sagte Piqué. Der Unmut von Teilen der 20.384 Zuschauer im Camp Nou hatte sich am Sonntag noch gegen Linksverteidiger Jordi Alba gerichtet. Spanische Medien hatten im Vorfeld der Partie berichtet, dieser habe sich nicht zu einem Gehaltsverzicht bewegen lassen.

Aber Piqué widersprach diesen Berichten vehement. Vielmehr sei es eine Zeitfrage gewesen. "Manchmal gibt es Missverständnisse", sagte der 34-Jährige. "Ich habe mich mit Sergi, Busi und Jordi in Verbindung gesetzt, und wir haben uns alle abgestimmt, um eine Einigung zu erzielen. Wenige Stunden vor dem Ligastart brauchten sie jemanden, der es offiziell macht, um die neuen Spieler registrieren zu können, aber ich weiß, dass die anderen das auch tun werden."