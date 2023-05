José Mourinho ist ein Final-Phänomen, mit AS Rom könnte er direkt nach dem Gewinn der Conference League ins Finale der Europa League einziehen. Weil sein Klub knapp gegen Bayer Leverkusen siegt. Der Gegner ist noch völlig offen, da Juventus Turin die Nachspielzeit für sich nutzt.

AS Rom - Bayer Leverkusen 1:0 (0:0)

Nach dem hitzigen Aufeinandertreffen im Stadio Olimpico nahm Xabi Alonso seinen alten Lehrmeister in den Arm. Das erste Taktik-Duell ging an José Mourinho - und so droht Alonso mit Bayer Leverkusen den Einzug ins Endspiel der Europa League zu verpassen. Nach dem 0:1 (0:0) im Halbfinal-Hinspiel bei der AS Rom steht die Werkself im Rückspiel in einer Woche vor einer ganz schweren Aufgabe, will sie noch das dritte Europacup-Finale der Vereinsgeschichte nach 1988 und 2002 erreichen und weiter vom ersten Titel seit 1993 träumen.

"Die Niederlage schmerzt", sagte Alonso bei RTL, nachdem dem italienischen U21-Nationalspieler Edoardo Bove das einzige Tor des Abends (63.) gelungen war. Alonso fügte hinzu: "Wir wissen, es gibt noch ein anderes Spiel nächste Woche. Sie haben einen Vorteil, aber wenn man ein Finale erreichen will, muss man normalerweise ein Tor erzielen." Keine einfache Aufgabe gegen die Defensivkünstler von Mourinho.

"Die Römer waren in der zweiten Halbzeit gefährlicher. Vorne war es ein bisschen zu wenig für meinen Geschmack. 1:0 ist nicht das beste Ergebnis. Es hätte aber auch schlimmer kommen können. Wir haben gespürt, dass wir sie schlagen können. Wir haben trotzdem Hoffnung", sagte Bayer-Keeper Lukas Hradecky und Jungstar Florian Wirtz meinte: "Das ist keine unlösbare Aufgabe für das Rückspiel. Es ist ein bisschen schade. Wir halten den Kopf oben. Wir wissen, dass es noch nicht zu Ende ist. Wir sind nach dem Spiel jetzt besser vorbereitet."

Sorge um drei Profis

Allerdings bangt der Klub um gleich drei angeschlagene Profis. Odilon Kossounou, Jeremie Frimpong und Robert Andrich trugen Blessuren davon. Mittelfeldspieler Andrich wurde um 23.38 Uhr auf einem Golfcart aus dem Stadion gefahren. "Er hatte ein Gefühl im linken Fuß. Wir müssen die Tests abwarten", sagte Trainer Xabi Alonso über seinen Leistungsträger. Um Abwehrspieler Kossounou, der bereits nach 34 Minuten von den Ärzten gestützt vom Platz gehumpelt war, mache er sich "ein bisschen Sorgen. Es sieht nicht gut aus." Auch Sportchef Simon Rolfes schien nichts Gutes zu erwarten: "Bei Odi ist es vielleicht ein bisschen mehr." Weniger Sorgen machen sich die Verantwortlichen um Außenbahnspieler Jeremie Frimpong. "Er hat schon in der ersten Halbzeit was abbekommen, am Schluss wieder", sagte Rolfes. "Bei ihm ist es aber wahrscheinlich nicht so problematisch."

Für Mourinho geht es um sein sechstes Europacup-Finale und das direkt folgende nach dem Gewinn der Conference League in der Vorsaison. "Dieses Tor gibt uns jetzt einen kleinen Vorteil", sagte Mourinho und vermied jegliche Art von Kampfansage vor dem Rückspiel am nächsten Donnerstag in Leverkusen (21 Uhr/RTL und im ntv.de-Liveticker). Der Portugiese sprach von "kontrollierten Emotionen", die in solch wichtigen Spielen nötig seien. Der 60-Jährige weiß, wie man internationale Trophäen gewinnt: Mit dem FC Porto, Inter Mailand, Manchester United und der Roma holte er zwei Champions-League-Siege sowie je einen Erfolg im UEFA-Cup, der Europa League und der Conference League. Von seinen bislang fünf europäischen Finals hat Mourinho alle gewonnen.

Juventus Turin - FC Sevilla 1:1 (1:0)

Der FC Sevilla hat in der Europa League in letzter Sekunde einen Auswärtssieg verpasst und damit eine sehr gute Ausgangsposition für den erneuten Einzug ins Finale vergeben. Im Halbfinal-Hinspiel kassierte der Rekordsieger des Wettbewerbs am Donnerstagabend bei Juventus Turin in der achten Minute der Nachspielzeit einen Treffer von Federico Gatti und musste sich mit einem 1:1 (1:0) begnügen. Dank des Treffers von Youssef En-Nasri in der 26. Minute hatte Sevilla lange wie der Sieger ausgesehen.

Der Tabellenelfte der spanischen Fußball-Meisterschaft hat die Europa League bereits sechsmal gewonnen. Im Rückspiel am kommenden Donnerstag braucht Sevilla nun einen Erfolg, um ins Endspiel am 31. Mai in Budapest einzuziehen.

Conference League

In den Halbfinal-Hinspielen der Conference League hat sich der FC Basel durch Treffer von Andy Diouf (71.) und Zeki Amdouni (90.+2) ein 2:1 (0:1) beim AC Florenz gesichert. Die Italiener waren durch den ehemaligen Basler Arthur Cabral (25.) in Führung gegangen. In London drehte West Ham United dank einer Steigerung in der zweiten Halbzeit einen 0:1-Halbzeitrückstand noch zu einem 2:1-Erfolg gegen AZ Alkmaar. Tijjani Reijnders (41.) hatte die Niederländer in Front gebracht. Said Benrahma (67.) per Foulelfmeter und Michail Antonio (76.) sorgten für den Erfolg des Premier-League-Klubs. Die Sieger der Rückspiele am kommenden Donnerstag treffen am 7. Juni im Finale in Prag aufeinander.