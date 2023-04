Bald gemeinsam in Rot? Tuchel und Assistent Barry.

Bei seiner Vorstellung beim FC Bayern macht Thomas Tuchel deutlich, dass er in seinem Trainerteam unbedingt eine Personalie haben will: Anthony Barry. Mit dem 36-Jährigen gewinnt er 2021 mit dem FC Chelsea die Champions League. Berichten zufolge könnte sich der Wunsch des Deutschen erfüllen.

Trainer Thomas Tuchel vom FC Bayern München bekommt mehreren Medienberichten zufolge wie gewünscht nun auch den Engländer Anthony Barry als Co-Trainer zur Seite gestellt. Wie mehrere deutsche und englische Medien melden, habe es eine Einigung mit Tuchels Ex-Klub FC Chelsea gegeben. Dort war Barry nach der Trennung von Chefcoach Graham Potter ebenfalls freigestellt.

Der 36-Jährige solle bereits am morgigen Freitag in München landen, hieß es. Barry könnte somit schon im Bundesligaspiel am Samstag beim FSV Mainz 05 zum Betreuerstab des deutschen Fußball-Rekordmeisters gehören. Dazu zählen auch Tuchels Assistenten Arno Michels und Zsolt Löw, mit denen er schon seit mehr als einem Jahrzehnt zusammenarbeitet.

Barry und Tuchel arbeiteten in ihrer Zeit beim FC Chelsea zusammen und gewannen 2021 gemeinsam die Champions League. Schon bei seiner Vorstellung beim FC Bayern sagte Tuchel, dass er hoffe, dass er auch Anthony Barry als weiteren Assistenten nach München lotsen könne.

Barry verbesserte Standards deutlich

Bei Chelsea war Barry laut der "Times" vor allem für Standardsituationen verantwortlich. Dort trug er demnach unter Ex-Trainer Frank Lampard und dann Tuchel zu einer deutlichen Trendwende in diesem Bereich bei. Doch seine Rolle sei darüber hinausgegangen, Tuchel habe ihn als eines der wichtigsten Mitglieder seines Trainerteams betrachtet, schreibt die britische Zeitung weiter. Barry hat darüber hinaus noch einen weiteren Job bei der portugiesischen Nationalmannschaft.

Derweil geht es für die Münchner nach dem Aus in DFB-Pokal und Champions League in der Schlussphase der Saison noch um die deutsche Meisterschaft.