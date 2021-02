Dem Corona-geplagten deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern droht der nächste längere Ausfall. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, soll sich Corentin Tolisso im Training schwer verletzt haben. Trainer Hansi Flick gehen damit langsam die Alternativen aus.

Der von Personalproblemen geplagte FC Bayern München beklagt zum Start in die entscheidende Saisonphase einen weiteren Ausfall. Der französische Weltmeister Corentin Tolisso hat sich nach Informationen der "Bild"-Zeitung beim nicht-öffentlichen Training am Donnerstag einen Muskelsehnenriss zugezogen. Das würde eine langfristige Pause bedeuten. Die medizinische Abteilung des Bundesliga-Tabellenführers gehe von einer Ausfallzeit "von bis zu sechs Monaten" aus, wie die "Bild" berichtete.

Vom FC Bayern gab es zunächst keine offizielle Bestätigung. Trainer Hansi Flick dürfte am Mittag in der Pressekonferenz zum Liga-Topspiel am Samstag (15.30 Uhr im ntv.de-Liveticker) bei Eintracht Frankfurt für Aufklärung sorgen. Aus dem Verein war zu hören, dass es sich bei der Blessur um "keine Bagatelle" handeln würde und der Mittelfeldspieler länger ausfallen werde.

Personalsituation spitzt sich zu

Der 24-Jährige, der im Sommer 2017 für die damalige Münchner Rekordablöse von 41,5 Millionen Euro von Olympique Lyon verpflichtet worden war, wird immer wieder von Verletzungen gestoppt. Die schwerste war ein Kreuzband- und Außenmeniskusriss im September 2018. Das Knie soll diesmal nicht betroffen sein. Am vergangenen Montag hatte er beim 3:3 im Heimspiel gegen Arminia Bielefeld noch per Kopf sein erstes Saisontor erzielt.

Es ist der nächste schwere Ausfall innerhalb einer Woche. Erst am Donnerstag bestätigte der FC Bayern, dass sich Weltmeister Benjamin Pavard mit dem Coronavirus infiziert hatte. Das Lazarett lichtet sich dennoch teilweise: Goretzka und Martinez sollen nach ihren Corona-Erkrankungen wieder mit der Mannschaft trainieren können. Auch Jérôme Boateng könnte am Samstag in Frankfurt wieder dabei sein. Serge Gnabry, Douglas Costa, Alexander Nübel und Tanguy Nianzou fehlen verletzt. Dazu pausiert auch Thomas Müller mit einer Corona-Infektion.