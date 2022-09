An seinem 33. Geburtstag gewinnt Thomas Müller mit dem FC Bayern auch das zweite Gruppenspiel in der Champions League. Während die Münchner den FC Barcelona besiegen, verschaffen sich allerdings Einbrecher Zutritt ins Privathaus des Fußballers - und machen laut Polizei große Beute.

Eigentlich verlebte Thomas Müller einen erfreulichen Dienstagabend. Mit dem FC Bayern erarbeitete sich der Angreifer am zweiten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase den zweiten Sieg und das 2:0 gegen den wiedererstarkenden FC Barcelona sorgte auch dafür, dass wieder etwas weniger darüber geschrieben wird, ob der Abgang von Robert Lewandowski zu den Katalanen den deutschen Rekordmeister geschwächt haben könnte. Zumal der polnische Weltklassestürmer gleich mehrere gute Chancen ausließ, seinen ehemaligen Arbeitgeber zu ärgern. Wobei Müller unmittelbar nach Abpfiff offenbar deutlich Wichtigeres zu tun hatte, als sich weiter mit Fußball zu beschäftigen.

Dabei dürfte es allerdings weniger um Geburtstagsfeierlichkeiten gegangen sein - der Nationalspieler wurde am selben Tag 33 Jahre alt -, sondern viel mehr um das, was nun die "Bild" berichtet. Denn während Müller und der FC Bayern um Punkte kämpften, nutzten Einbrecher anscheinend die daraus resultierende Abwesenheit aus, um große Beute zu machen. Dem Polizeipräsidium Oberbayern Süd zufolge "brachen offenbar mehrere unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Gemeinde Otterfing ein", das die "Bild" Müller zuordnet. Weiter heißt es in der offiziellen Mitteilung, die Unbekannten hätten "Bargeld, Schmuck und Wertgegenstände im mittleren sechsstelligen Bereich" erbeutet.

Das Boulevardblatt berichtet, Müller habe unmittelbar nach Spielende davon erfahren und sich umgehend auf den rund 40 Kilometer langen Weg nach Hause gemacht. Von dort aus kam laut Polizei "gegen 22 Uhr", also just zu Beginn der zweiten Halbzeit in der Münchner Arena, "über eine Alarmzentrale" die Meldung eines Einbruchs. Bereits wenige Minuten danach seien die ersten Beamten vor Ort gewesen, woraufhin "mindestens zwei unbekannte Täter die Flucht durch den Garten in ein angrenzendes Feld" ergriffen und in die Dunkelheit der Nacht entkommen konnten.

Zwar seien umgehend "weitere Einsatzkräfte sowie Diensthundeführer und ein Polizeihubschrauber zur intensiven Fahndung" aktiviert worden, jedoch ohne Erfolg. Stattdessen fehle "bislang jede Spur" von den Tätern. Die Kripo Miesbach habe die Ermittlungen übernommen und bitte unter Telefon 08025/299-0 (oder bei jeder anderen Polizeidienststelle) um Hinweise, sollte jemand in der Gemeinde Otterfing etwas Verdächtiges beobachtet haben.