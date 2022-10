Nächste Pleite in Hannover

Ein frühes Gegentor und ein ganz spätes sorgen dafür, dass Arminia Bielefeld in der 2. Fußball-Bundesliga wieder ohne Punkte bleibt - und damit am Tabellenende. Am 12. Spieltag liefert der Absteiger eine engagierte Leistung, ist gegen Hannover 96 aber glücklos.

Der taumelnde Erstliga-Absteiger Arminia Bielefeld steckt weiter am Tabellenende der 2. Fußball-Bundesliga fest. Die Ostwestfalen kassierten mit einem 0:2 (0:1) bei Hannover 96 trotz guter Leistung schon die dritte Niederlage in Folge und haben nach zwölf Spielen gerade einmal acht Punkte auf dem Konto. Cedric Teuchert (4.) und Havard Nielsen (86.) trafen vor 29.200 Zuschauern, als Tabellenfünfter liegen die Niedersachsen wieder auf Tuchfühlung zu den Aufstiegsplätzen. Bielefeld drängte lange auf den Ausgleich, blieb aber bei zwei Lattentreffern glücklos.

Für die kriselnde Arminia begann die Partie denkbar schlecht. Nach einem unnötigen Ballverlust schaute die Defensive nur zu, wie Teuchert nach einem Doppelpass mit Nielsen sein fünftes Saisontor erzielte. Das Team von Trainer Daniel Scherning rappelte sich aber ab der 20. Minute auf und kam beinahe zum Ausgleich, als Masaya Okugawa (25.) an die Latte köpfte. Kurz vor der Pause erhöhte Teuchert zum vermeintlichen 2:0, das Tor wurde nach Ansicht der TV-Bilder wegen eines Fouls im Vorfeld aber zurückgenommen.

Im zweiten Durchgang war Bielefeld die aktivere Mannschaft, auch Jomaine Consbruch traf die Latte (63.). Stattdessen machte Nielsen per Kopf alles klar - und besiegelte Bielefelds vierte Niederlage in den letzten fünf Spielen.

"Der Frust ist groß, denn heute haben wir nicht verdient verloren", sagte Arminia-Stürmer Janni Serra bei Sport1. "Die Mannschaft ist viel marschiert. Aber wenn du keine Tore schießt, kannst du keine Punkte holen. Das Ergebnis ist heute Mist, der Aufwand war gut." Hannover 96 spielt nun am Mittwochabend im DFB-Pokal zu Hause gegen Borussia Dortmund. Die Arminia hatte deutlich mehr Lospech und muss beim VfB Stuttgart antreten.