Wichtiger Arbeitssieg Bochum robbt sich in die Spitzengruppe

Der VfL Bochum findet nach der Pleite in Hannover wieder in die Spur. Mit Glück, aber auf dem Papier deutlich, besiegt der VfL den FC Heidenheim, der immerhin zweimal die Latte traf. Im zweiten Spiel des Abends indes gönnten die beiden Torhüter dem Gegner nichts.

Der VfL Bochum hat sich mit seinem siebten Saisonsieg in der Spitzengruppe der 2. Fußball-Bundesliga festgesetzt. Das Team von Trainer Thomas Reis bezwang den 1. FC Heidenheim mit 3:0 (2:0) und verbesserte sich mit nun 23 Punkten vorerst auf den zweiten Rang. Heidenheim (19) bleibt Siebter. In zweiten Spiel des Abends gelang weder Regensburg noch Hannover ein Treffer. Und so endete im Regensburger Nebel die Partie zwischen dem gastgebenden Jahn und Hannover 96 torlos.

"Wir wissen, dass wir in Hannover kein gutes Spiel gemacht haben. Das war ein Arbeitssieg heute, wichtig ist, dass wir eine Reaktion gezeigt haben", sagte Torschütze Simon Zoller bei Sky mit Blick auf das jüngste 0:2 bei Hannover 96: "Ich bin sehr froh, dass wir zu diesem Zeitpunkt 23 Punkte haben. Wir wissen alle, wie es letztes Jahr gelaufen ist."

In einem insgesamt ausgeglichenen Spiel war Bochum die effektivere Mannschaft. Danny Blum (17.) mit einem sehenswerten Distanzschuss, Zoller (32.) und Thomas Eisfeld (90.+3) per direktem Freistoß erzielten die Treffer für den VfL. Bochum hatte im zweiten Durchgang jedoch Glück, dass Christian Kühlwetter (51.) aus wenigen Metern und Tobias Mohr (77.) mit einem Distanzschuss jeweils nur die Latte trafen.

Mit Ausnahme dieser großen Möglichkeiten hatten die Gäste jedoch Probleme, die aufmerksame Defensive des VfL in Bedrängnis zu bringen. Das Team von Trainer Frank Schmidt mühte sich zwar, konnte sich aber nicht entscheidend durchsetzen. Bochum beschränkte sich mit der Führung auf die Defensive und lauerte auf einen Konter, um den dritten Treffer nachzulegen.

In einem intensiven Kampfspiel zwischen Regensburg und Hannover verhinderten die beiden Torhüter bei den wenigen großen Chancen einen möglichen Siegtreffer. Mit jeweils 17 Punkten gehen beide Fußball-Teams, die vor Heiligabend noch im DFB-Pokal ran müssen, in die kurze Liga-Weihnachtspause.

Beide Mannschaften bearbeiteten sich 90 Minuten lang. Der Jahn trat offensiv mehr Erscheinung. Die Gäste aus Niedersachsen kamen erst in der zweiten Hälfte zu einer echten Großchance. Den Kopfball von Abwehrspieler Marcel Franke aus fünf Metern lenkte Alexander Meyer im Regensburger Tor mit einem tollen Reflex an die Latte (66. Minute).

Bei Hannover hielt Torwart-Veteran Michael Ratajczak den Punkt fest. Der 38-Jährige, der für den angeschlagenen Stammkeeper Michael Esser spielte, hielt zunächst einen Schuss von Kaan Caliskaner (12.). Seine größte Tat vollbrachte Ratajczak bei einem Distanzschuss von Jann George, den er mit den Fingerspitzen über das Tor lenkte (47.). Der eingewechselte George brachte einigen Schwung ins Spiel. Er verzog danach noch in aussichtsreicher Position (55.) sowie aus der Distanz (73.). Das Unentschieden war am Ende gerecht.