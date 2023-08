Der FC Bayern München entgeht in der Vorrunde der Champions League der kompliziertesten Aufgabe, die übrigen deutschen Klubs haben weniger Glück: RB Leipzig trifft auf Titelverteidiger Manchester City, Borussia Dortmund bekommt es mit PSG und der AC Milan zu tun. Neuling Union Berlin startet in einer Gruppe mit Real Madrid.

Besonders für den FC Bayern hätte es deutlich schlimmer kommen können: Den möglichen Vorrundengegnern Real Madrid, AC Milan und Newcastle United entgeht der Rekordmeister. "In der Champions League stellt jeder Gegner eine Herausforderung dar, die wir mit großer Lust und Hingabe annehmen", kommentierte Trainer Thomas Tuchel. "Ich denke, wir haben eine sehr schöne Gruppe zugelost bekommen, in der wir gute Chancen haben, weiterzukommen", meinte der französische Flügelspieler Kingsley Coman, der bei Bayerns letztem Titelgewinn 2020 in Lissabon das 1:0-Siegtor im Finale gegen Paris Saint-Germain erzielt hatte.

Pech hat bei der Auslosung, bei der die Champions-League-Gewinner Aric Abidal (FC Barcelona) und Joe Cole (FC Chelsea) die Lose zogen, besonders Borussia Dortmund: Der BVB bildet mit dem im Umbruch befindlichen französischen Meister Paris Saint-Germain, dem Vorjahreshalbfinalisten AC Milan und dem durch viele Millionen aus dem saudischen Staatsfonds hochgerüsteten Newcastle United eine der schwersten Vorrundengruppen. "Was für eine Gruppe - los geht's", schrieb BVB-Abwehrchef Mats Hummels bei X, vormals Twitter.

RB Leipzig hat dagegen trotz des Gruppenfavoriten Manchester City eine der vermeintlich leichteren Aufgaben auf dem Weg in ein mögliches Achtelfinale erwischt: Der serbische Meister Roter Stern Belgrad sowie die Schweizer von Young Boys Bern, die sich über die Playoffs für die Gruppenphase qualifiziert haben, stellen jedenfalls keine unüberwindbaren Hindernisse für die Mannschaft von Marco Rose da. "Belgrad und Bern bezeichnete der 49-Jährige als "interessante Lose, spannende Lose. Aber ich denke, Lose, die wir durchaus schlagen können", kommentierte RB-Sportchef Max Eberl die Auslosung.

Rose hat bereits zweimal Teams in die K.o.-Runde der Champions League geführt: 2021 gab es mit Borussia Mönchengladbach das Aus im Achtelfinale, in der vergangenen Saison scheiterte Rose mit RB Leipzig ebenfalls im Achtelfinale. Beide Male hieß der Gegner: Manchester City. Im Hinspiel gab es im eigenen Stadion für RB noch ein starkes 1:1 gegen die Auswahl von Star-Trainer Pep Guardiola, auswärts wurde es dagegen bitter: 0:7 hieß es da, alleine fünf Tore erzielte Erling Haaland. "Wir haben leidvoll erfahren, wie gut diese Mannschaft ist. Eine große Chance, sich mit der besten Mannschaft Europas zu messen", sagte Eberl.

Die Gruppen in der Übersicht:

FC Bayern München , Manchester United, FC Kopenhagen, Galatasaray Istanbul

, Manchester United, FC Kopenhagen, Galatasaray Istanbul Gruppe B: FC Sevilla, Arsenal London, PSV Eindhoven, RC Lens

Gruppe C: SSC Neapel, Real Madrid, Sporting Braga, Union Berlin

Gruppe D: Benfica Lissabon, Inter Mailand, FC Salzburg, Real Sociedad San Sebastian

Gruppe E: Feyenoord Rotterdam, Atletico Madrid, Lazio Rom, Celtic Glasgow

Gruppe F: Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund , AC Milan, Newcastle United

, AC Milan, Newcastle United Gruppe G: Manchester City, RB Leipzig , Roter Stern Belgrad, Young Boys Bern

, Roter Stern Belgrad, Young Boys Bern Gruppe H: FC Barcelona, FC Porto, Schachtar Donezk, Royal Antwerp

Ziel aller 32 Klubs ist das Endspiel am 1. Juni 2024 im Londoner Wembley-Stadion. Die Gruppenphase beginnt am 19. September und endet vor Weihnachten am 13. Dezember. Die besten beiden Vereine ziehen ins Achtelfinale ein, die Gruppendritten steigen in die Europa League ab. In der vergangenen Spielzeit war kein Bundesligist über das Viertelfinale hinausgekommen, im Juni triumphierte der englische Meister Man City.