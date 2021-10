Alphonso Davies ist schnell, sehr schnell. Das ist regelmäßig beim FC Bayern zu bewundern. Und auch in der Nationalmannschaft Kanadas, wo der 20-Jährige mit einem Supersprint und perfektem Abschluss gegen Panama überzeugt. Mehr als das, die Nation steht Kopf - inklusive Rapper Drake.

Alphonso Davies schaltete urplötzlich in den Turbomodus. Der kanadische Starspieler sprintete in der Mitte der eigenen Hälfte unwiderstehlich los, klaute artistisch an der Außenlinie seinem völlig perplexen Gegenspieler Harold Cummings den Ball mit der Sohle, ließ einen weiteren Panamaer ins Leere laufen und vollendete präzise mit links.

Es war ein Tor wie ein Rocksong, das der Shootingstar des FC Bayern beim 4:1-Sieg in der WM-Qualifikation erzielte - und das ganze Land brüllte mit. "Aaaaalphonsoo Daaaaavieeees, are you kidding me?", rief der Kommentator des übertragenden Senders One in sein Mikrofon. Die Zeitungen überschlugen sich.

"Alphonso Davies hat allen Zuschauern vor Augen geführt, warum er mit seinen 20 Jahren zu den besten Spielern der Welt gehört und der beste ist, der je für die Männer-Nationalmannschaft gespielt hat", schrieb der "Toronto Star". "Davies' Leistung macht Kanada von einer Mannschaft, um die sich niemand kümmert, zu einer, die vom Schicksal berührt werden könnte", berichtete "Globe and Mail".

Davies' Tor war nicht nur ein Stück Kunst - es war auch der wichtige Treffer zum 2:1 in der 66. Spielminute. Das Match gegen Panama war gedreht, die Kanadier, Olympiasieger von 1904, zogen in der Tabelle vorbei auf Rang drei hinter Mexiko und USA und dürfen immer mehr von der ersten WM-Teilnahme seit 1986 träumen.

"Jeder war voll bei der Sache, jeder wollte auf dem Platz stehen", sagte Davies: "Die Mentalität war wirklich stark." Er erhielt kurz nach dem Abpfiff eine Nachricht vom Rap-Star und Sportfan Drake, der auch sein Trikot bei Instagram postete. Davies ist großer Fan des Musikers, nach dem Champions-League-Sieg 2020 stellte er fest, dass Drake ihm bei Instagram folgt. Damals hatte Davies gesagt: "Oh mein Gott, ich kann es nicht glauben. Mein Leben ist komplett. Ich drehe durch!"

Nun, das ist er nicht, der 20-Jährige spielt weiterhin Fußball, auch Bayern-Coach Julian Nagelsmann setzt auf ihn. Kanada-Trainer John Herdman betonte den riesigen Willen seines Starspielers. "Er will das unbedingt", sagte Herdman: "Er träumt davon, mit dieser Mannschaft an einer Weltmeisterschaft teilzunehmen." Vielleicht schon in Katar.