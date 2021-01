In einem sehr sehenswerten Zweitliga-Spiel setzt der Hamburger SV ein nächstes, wuchtiges Statement Richtung Rückkehr ins Oberhaus. Gegen den gut mitspielenden SC Paderborn agiert vor allem die Offensive begeisternden Fußball. Im Aufstiegskampf beißt sich auch Kiel oben fest.

Hamburger SV - SC Paderborn 3:1 (2:1)

Der Hamburger SV eilt dem Aufstieg in die Fußball-Bundesliga weiter mit großen Schritten entgegen. Das Team von Trainer Daniel Thioune bezwang den SC Paderborn in einem tollen, offensiven Spiel mit 3:1 (2:1) und hat als Tabellenführer weiterhin fünf Punkte Vorsprung auf Platz vier. Moritz Heyer (8.) sowie Sonny Kittel (22./53.) mit einem Doppelpack sorgten für die Treffer des HSV, der seinen siebten Sieg aus den vergangenen neun Ligaspielen holte. Paderborn genügte das Tor von Sven Michel (41.) nicht, der SCP bleibt im Mittelfeld der Tabelle.

Hamburg dominierte die Anfangsphase und ging folgerichtig in Führung. Heyer traf völlig unbedrängt nach einer Ecke, die von Torjäger Simon Terodde stark verlängert wurde. Auch die verletzungsbedingte Auswechslung von Innenverteidiger Toni Leistner (16.) brachte den Aufstiegsfavorit nicht aus dem Konzept. Kittel profitierte bei seinem Freistoßtreffer von einer großen Lücke in der Mauer. Paderborn gab sich jedoch nicht geschlagen und verkürzte unmittelbar vor der Pause. Der HSV, der im Hinspiel in Paderborn fast eine 2:0-Führung verspielt hätte, gab durch Kittel die passende Antwort und überstand die folgende Drangphase der Gäste. Dabei musste Torwart Sven Ulreich mehrfach retten. Die zweite Halbzeit war dann ein offener Schlagabtausch, mit den allerdings besseren Chancen für den HSV, unter anderem scheiterten Terodde und der eingewechselte Manuel Wintzheimer mehrfach.

Holstein Kiel - Eintracht Braunschweig 3:1 (3:0)

Der Höhenflug hält an: Holstein Kiel setzt sich gegen Aufsteiger Eintracht Braunschweig mit 3:1 (3:0) durch und feiert nach zuletzt zwei Heimpleiten wieder einen Dreier. In der Tabelle steht die Mannschaft nun auf Rang drei. Fabian Reese (4.), Fin Bartels (28.) und Janni-Luca Serra (31.) sorgten schon zur Halbzeit für klare Verhältnisse. Yassin Ben Balla (63.) gelang erst nach einer guten Stunde der Treffer zum 1:3. Der Braunschweiger Oumar Diakhite sah in der Schlussminute wegen Foulspiels die Gelb-Rote Karte.

Die Kieler wirkten frisch und laufstark. Braunschweig schien nach dem schnellen Rückstand - resultierend aus seinem Ballverlust in der Offensive und schnellem Umschaltspiel des KSV Holstein - geschockt. Kiel war die bestimmende Mannschaft und zeigte sich im Torabschluss sehr kaltschnäuzig. Braunschweig spielte teilweise vogelwild, konnte keine Offensivakzente setzen und war auch in der Abwehr sehr anfällig. Die Eintracht erwischte einen gebrauchten Tag.

Jahn Regensburg - SV Darmstadt 98 1:1 (1:0)

Darmstadt 98 hat ganz knapp den zweiten Sieg in Folge verpasst. Die Lilien kamen bei Jahn Regensburg zu einem 1:1 (1:0), nachdem Kaan Caliskaner (90.+7) den Ausgleich für die Hausherren erzielte. Tim Skarke (30.) hatte das Führungstor für die Gäste markiert. Regensburg bleibt damit in der Tabelle vor Darmstadt.Die Darmstädter überzeugten lange Zeit mit gutem Defensivspiel, sie machten die Räume eng und störten den Spielaufbau des SSV Jahn empfindlich. Die Oberpfälzer taten sich schwer, Torchancen zu kreieren. Es fehlte die Leichtigkeit und der Spielwitz bei den Gastgebern. Regensburg hatte unter der Woche durch den Sieg beim 1. FC Nürnberg (1:0) ebenfalls einen Schritt in Richtung Tabellenmittelfeld gemacht. Darmstadt hatte durch ein 2:1 gegen den SV Sandhausen eine Serie von vier Niederlagen in Folge im Januar in der Englischen Woche beendet.