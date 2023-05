Die internationale Presse reagiert begeistert auf die Vorstellung von Manchester City im Halbfinal-Rückspiel der Champions League gegen Real Madrid. Für den "Guardian" ist der 4:0-Sieg "fußballerische Perfektion, ein Museumsstück". Der "Telegraph" sieht "Fußball von einem anderen Planeten".

ENGLAND

"Guardian": "Es war wahrscheinlich Citys größte Leistung unter Pep Guardiola, eine Art fußballerische Perfektion, ein Museumsstück, nicht nur eine Lektion, sondern eine Schelte. Die Mannschaft von Pep verfügt über die Perfektion eines fein ausgeführten Militärfeldzugs, die Perfektion von Reichtum und Stärke."

"Telegraph": "Das war Fußball von einem anderen Planeten, besonders in der ersten Halbzeit, in der keine Mannschaft der Welt mit ihnen hätte mithalten können. Real wurde auseinandergenommen. Inter wird keine Chance gegen die Mannschaft haben, die sich möglicherweise als die größte aller Zeiten in der Geschichte des englischen Fußballs herausstellt."

"Sun": "Four-Midable! Das war eine Nacht, in der eine siebenjährige Regierungszeit ihren Höhepunkt erreichte, in der Perfektion zu sehen war und in der der unmögliche Traum vom Triple zur unwahrscheinlichen Wahrscheinlichkeit wurde. Guardiola muss sich gefühlt haben, als wäre er gestorben und in den Himmel gekommen."

SPANIEN

"Mundo Deportivo": "Der schmerzhafte K.o. beschleunigt die Abgänge und Erneuerung bei Real. Guardiolas Team besiegte das schwache Madrid mit Leichtigkeit."

"Marca": "Das Monster war nicht Haaland. Wie Real Madrid vollständig vor der übermächtigen Mannschaft Manchesters kapitulierte, war ein Schock historischen Ausmaßes."

"As": "City hat sich für das Aus im Halbfinale im vergangenen Jahr an Real gerächt. Sie haben den Sieg verdient."

ITALIEN

"Gazzetta dello Sport": "Guardiolas Marsmenschen ziehen ins Finale ein. Angesichts dieser Mannschaft kann Inter nur zittern. Manchester City versenkt Real Madrid, das noch nie so fahl und konfus war."

"Corriere dello Sport": "Manchester City ist eine Mannschaft aus Monstern, die jeden Gegner in ihren Griff bekommen kann. Es scheint, als würde die Mannschaft aus 14 und nicht aus elf Spielern bestehen."

"Tuttosport": "Ein Orkan von Toren treibt Manchester City nach Istanbul. Wenn Inters Coach Inzaghi das Match gesehen hat, wird er sich Sorgen machen. Manchester City radiert Real Madrid aus, eine Mannschaft."

"La Repubblica": "Der Löwe Manchester City vernichtet Ancelottis Real und bezeugt, die stärkste Mannschaft der Welt zu sein. Nach dem 1:1 des Hinspiels geht das Match mit einer Demütigung für die Blancos zu Ende, die von der brutalen Schönheit des Katalanen Guardiolas besiegt werden."

"La Stampa": "Die erfahrenen Real-Spieler kapitulieren vor dem Adrenalin, der Technik und der Qualität von Guardiolas Truppe. Eine halbe Stunde lang bekommt Real keinen Ball. Das sind keine guten Aussichten für Inter in Istanbul."