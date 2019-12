Wer glaubt, dass Cristiano Ronaldo nicht mehr Cristiano Ronaldo ist, der irrt. Und das gewaltig. Mit einem spektakulären Kopfball führt der portugiesische Superstar seinen Klub Juventus Turin zum Sieg bei Sampdoria Genua. Und ist danach mal wieder das Gesprächsthema schlechthin.

Cristiano Ronaldo hat in seinem Fußballer-Leben schon sehr viele sehr spektakuläre Tore geschossen. Am 3. April 2018 beispielsweise. Im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League. Nach einer Flanke von Dani Carvajal steigt der portugiesische Superstar hoch, verdreht seinen Körper und hämmert den Ball aus elf Metern per Fallrückzieher ins Tor. Ein Wahnsinns-Treffer. Mit einer Wahnsinns-Geschichte. Tagelang wurde die Wucht des Stürmers in den Medien gefeiert. Texte drehte sich nicht um den 3:0-Erfolg seiner Madrilenen bei Juventus Turin. Die Texte drehten sich nur um Ronaldo und wie er den Ball in einer Höhe von 2,30 Meter verwertete - zum zwischenzeitlichen 2:0.

Viele solcher Moment hatte es zuletzt vom 34-Jährigen nicht mehr gegeben. Vorsichtig, ganz vorsichtig war in den Medien damit angefangen worden, den Unantastbaren antastbar zu machen. Doch mitten hinein in diese leisen Abgesänge platziert er nun einen Kopfball, der die Fußball-Welt nur staunen lässt. Im Ligaspiel seiner Turiner, seit dem Sommer 2018 spielt er für Juventus, bei Sampdoria Genua steht es kurz vor der Halbzeit 1:1. Die frühe Gäste-Führung von Paulo Dybala (19.) hatte Gianluca Caprari eine gute Viertelstunde später (35.) ausgeglichen. Alex Sandro, der das Tor von Dybala vorbereitet hatte, hatte den Ball nun im Dribbling fatal vertändelt. Es läuft die letzte Minute vor der Pause, als wieder Alex Sandro flankt und Ronaldo trifft - zum 2:1, so endet die Partie des 17. Spieltags der Serie A auch.

"Gefühlt anderthalb Stunden in der Luft"

Aber Ronaldo trifft nicht einfach nur. Er wartet in der Luft. Als er den höchsten Punkt erreicht hat - wie hoch, das wird sicher sehr bald vermessen werden, wie einst am 3. April 2018 - versucht Gegenspieler Nicola Murru gerade abzuheben. Da wo der Kopf des Abwehrspielers ist, ist die Hüfte Ronaldos. Im Fallen drückt der leicht verdrehte Stürmer den Ball mit der Stirn in den Kasten. Wie die "Sport Bild" berichtet, soll der 34-Jährige erstaunliche 1,5 Sekunden in der Luft gestanden haben. "Der Treffer war sehr schön. Ich habe gar nicht bemerkt, dass ich so lange in der Luft war", sagte Ronaldo später in aller Nüchternheit. "Ich bin sehr glücklich, dass ich dem Team zu drei Punkten verhelfen konnte."

In ganz und gar anderen emotionalen Sphären war dagegen Coach Maurizio Sarri unterwegs: "Was ich bei Ronaldos Treffer dachte? Ich dachte 'F***, was für ein Tor!' Und ich sage 'F***', weil 'verdammt' dem Treffer nicht gerecht werden würde." Auch Genuas Trainer Claudio Ranieri war schwer angetan: "Was Ronaldo da gemacht hat, siehst du normalerweise in der NBA. Er war gefühlt anderthalb Stunden in der Luft." In der Tabelle ist Juve vorübergehend an Inter Mailand vorbeigezogen. Die Nerazzurri können aber am Samstag mit einem Heimsieg gegen CFC Genua wieder an die Spitze zurückkehren.