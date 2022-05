Der Final-Einzug von Eintracht Frankfurt in der Europa League ist eng verknüpft mit dem Namen Kevin Trapp. Der Torhüter ist ein sicherer Rückhalt, präsentiert sich auch abseits des Rasens als echter Leader. Das könnte den 31-Jährigen auch bei Bundestrainer Hansi Flick nach vorn bringen.

Zwölf Tore in zwölf Spielen. Was nach einer herausragenden Quote für einen Stürmer klingt, ist die von Kevin Trapp. So viele Tore kassierte der Torhüter von Eintracht Frankfurt in der Europa League. Nur zweimal spielte sein Team international zu null, erst einmal keine sonderlich bemerkenswerte Statistik. Natürlich eine gute - Final-Gegner Glasgow Rangers kassierte 15 Treffer im Turnier -, aber eben keine, bei der man sich total verwundert die Augen reibt. Trotzdem steht der Fußball-Bundesligist im Endspiel - und dieser Erfolg ist eng verknüpft mit eben Kevin Trapp.

Hochgelobt und unangefochten ist der 31-Jährige. "Im Moment ist Kevin der Beste in der Bundesliga! Besser als Manuel Neuer, weil er einfach einen Lauf hat", sagte der zugegebenermaßen nicht ganz objektive langjährige Frankfurter Torhüter Uli Stein der "Bild"-Zeitung. Und der noch weniger unparteiische Frankfurter Sportvorstand Markus Krösche sagte: "Kevin ist ein unfassbar wichtiger Spieler für uns, der dieses Jahr wieder eine herausragende Saison spielt. Für mich ist er momentan der beste deutsche Torwart." Trapp hat in der Liga nur zwei Spiele verpasst, in Europa kommt er auf die vollen 1110 Minuten Einsatzzeit. Dabei startete die Saison durchwachsen.

Im DFB-Pokal scheiterte Frankfurt in der ersten Runde am Drittligisten Waldhof Mannheim, in der Bundesliga gab es zum Auftakt eine 2:5-Pleite gegen Borussia Dortmund, es folgten insgesamt sechs Unentschieden - fünf in der Liga, eins in der Gruppenphase der Europa League gegen Fenerbahce. Kritik kam auf, bis sich vor allem Trapp am siebten Spieltag gegen den FC Bayern von einer neuen Seite zeigte. Einer unglaublichen, brachte er die Münchner doch schier zum Verzweifeln, als er beim 2:1-Sieg seiner Eintracht das Tor schlichtweg vernagelte. Es war der entscheidende Umschwung, seitdem spielt Trapp auf Topniveau, ist extrem präsent im Strafraum, brilliert teilweise mit Spitzenparaden, lenkt sein Team von hinten und zeigt nicht nur mit der Kapitänsbinde am Arm Führungsstärke.

Der Einzug ins Finale der Europa League gegen die Glasgow Rangers ist auch sein Verdienst. Im Halbfinal-Rückspiel gegen West Ham United war er es, der in der nochmal brenzligen Schlussphase aufmerksam und nervenstark war. Als die Engländer noch nicht aufgeben wollten, fing er Ball um Ball und sicherte damit den 1:0-Sieg seines Teams. Es sei "das schönste Spiel und der schönste Tag der Karriere" gewesen, schwärmte der 31-Jährige nach dem Finaleinzug vor den eigenen Fans. "Bis heute" lautete die wichtige Einschränkung vorweg.

"Purer Stolz"

Denn der Torhüter der Eintracht kann hoffen, das Glücksgefühl noch einmal zu übertreffen. Im Finale in Sevilla. "Wir haben einen unheimlich schönen Weg hingelegt in der Europa League, von daher erfüllt uns das, was wir bisher erreicht haben, natürlich mit purem Stolz", sagte er gegenüber ntv/RTL. "Das löst viel Vorfreude und Euphorie aus, das, was wir gerade erleben dürfen, aber wir haben noch ein Spiel zu gehen."

Dabei war die Europa League am Ende der vergangenen Bundesliga-Spielzeit eigentlich erst einmal eine Enttäuschung, nur der Trostpreis nach einer überdurchschnittlich guten Saison unter Trainer Adi Hütter, der den Klub dann Richtung Borussia Mönchengladbach verließ. Die verpasste Champions League, sie nagte am Team und an den Fans. Doch sie sollte sich als Glücksfall herausstellen.

Mit drei Siegen und drei Unentschieden spielten sich die Hessen souverän als Sieger durch die Gruppenphase in einer Gruppe mit Olympiakos Piräus, Fenerbahce Istanbul und Royal Antwerpen FC. Als Tabellenerster konnten sie die Zwischenrunde direkt überspringen und waren erst im Achtelfinale wieder gefordert. In eben jenem schnupperte die Eintracht schon einmal Sevilla-Luft, spielte aber anders als jetzt im Finale, das im Estadio Ramon Sanchez Pizjuan des FC Sevilla ausgetragen wird, gegen Betis. Nach einem 2:1 auswärts und einem 1:1 zu Hause war das Viertelfinale gesichert. Das vermeintliche Hammer-Los FC Barcelona löste einerseits Unbehagen und andererseits pure Euphorie aus.

Europa steht auf dem Spiel

Was überdauerte, war mehr als pure Euphorie: Völlige Ekstase, überschäumende Glücks-Eskalation im Camp Nou, als nach dem 3:2 im Rückspiel nur noch die mehr als 25.000 Frankfurter Fans mit ihrem Team feierten. Gegen West Ham im Halbfinale brachen zu Hause dann endgültig alle Dämme. Noch einen Schritt sind Trapp und Co. vom Pokal entfernt, vom Sieg in der Europa League. "Es ist nicht so, dass jetzt alles vorbei ist, sondern jetzt kommt das wichtigste Spiel im Jahr, das wir uns erarbeitet haben."

Ein Sieg, der zugleich die Qualifikation für die Champions League bedeuten würde. Anders als international lief es für die Eintracht in der Liga nur mittelmäßig. Platz elf bedeutet: ohne Finalsieg kein Europa in der kommenden Saison. Dabei ist es das, was die meisten Fußball-Interessierten dem Klub wünschen, vereinsübergreifend. Die Eintracht, sie hat fast alle mitgenommen. Mit den Fans der Eintracht, "die in der Lage waren und in der Lage sind ganz Deutschland zu elektrisieren", den Europapokal-Sieg zu feiern "wäre wirklich etwas ganz Besonderes", betont denn auch Trapp gegenüber ntv/RTL.

Spätestens im Winter könnten dann auch die letzten Fans in Deutschland für ihn jubeln. Dann nämlich, wenn Trapp mit dem DFB-Team bei der WM spielt. Nun, zu spielen ist ihm vermutlich nicht vergönnt, da kommt er trotz der Überzeugung Steins und Krösches wohl nicht an Neuer vorbei. Aber Trapp hat gute Chancen, zumindest einen der drei Plätze im Kader zu bekommen. Im Duell mit Marc-André ter Stegen und Bernd Leno. Auch wenn Bundestrainer Hansi Flick beim WM-Qualifikationsspiel gegen Rumänien im vergangenen Oktober Leno den Vorzug gab mit der Begründung: "Wir haben eine klare Rangordnung." In der Trapp an Nummer vier geführt wurde.

Ter Stegen schon einmal überflügelt

Das aber war vor der klaren Leistungssteigerung Trapps, der sich die Ansage des Bundestrainers offenbar zu Herzen genommen hatte. "Jeder kennt meine Ambitionen und Ziele. Die Basis dafür sind gute Leistungen im Verein", hatte Trapp gesagt. Zudem kommt Leno beim FC Arsenal nicht mehr zum Zug, musste den Posten als Stammkeeper an Aaron Ramsdale abtreten. Und ter Stegen wird bei den anstehenden Nations-League-Spielen fehlen. Der Torhüter des FC Barcelona erhält eine laut Flick "wichtige und sinnvolle" Auszeit. Er zählt ihn "zu den besten Torhütern der Welt". Zeit, die Trapp für sich nutzen könnte, wenn es gegen Italien, England und Ungarn geht.

Mit Leistung auf dem Platz - und mit seinem Können als Teamplayer, das sie in Frankfurt loben. Trapp sei "als Typ extrem wichtig" und führe "die Jungs auch in der Kabine", so Krösche. Klar, sein Sprachtalent, der Keeper spricht Deutsch, Englisch, Französisch, Portugiesisch, Spanisch und Italienisch, muss er beim DFB-Team nicht unter Beweis stellen. Unterschiedliche Spielertypen zusammenbringen können aber schadet nie, auch nicht bei den Besten der Besten. Und klar ist: Sollte Manuel Neuer aus irgendeinem Grund fehlen, Trapp wäre bereit. Dass er gegen große Gegner bestehen kann, hat er in der Europa League mehr als nur einmal bewiesen. Das Duell mit ter Stegen hat er auf Vereinsebene im Viertelfinale für sich entschieden.