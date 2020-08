Donezk, in der Vorsaison noch an der Frankfurter Eintracht gescheitert, besiegt nun den diesjährigen Frankfurt-Bezwinger Basel - klar und darf sich über den Halbfinaleinzug in der Europa League freuen.

Der FC Basel kickt mit zwei Siegen die Frankfurter Eintracht aus der Europa League. Der Traum vom Finale platzt dennoch früh - und klar. Im Viertelfinale hagelt es gegen Donezk eine Klatsche. Bei Wolverhampton gegen Sevilla ist es dagegen spannend.

Der ukrainische Meister Schachtjor Donezk und der FC Sevilla aus Spanien haben das Halbfinale des Europa-League-Turniers in Nordrhein-Westfalen erreicht. Donezk, das sich im Achtelfinale gegen den VfL Wolfsburg durchgesetzt hatte, gewann in Gelsenkirchen mit 4:1 (2:0) gegen den FC Basel, der zuvor Eintracht Frankfurt aus dem Wettbewerb geschmissen hatte.

Sevilla setzte sich knapp 40 Kilometer entfernt in Duisburg mit 1:0 (0:0) gegen die Wolverhampton Wanderers durch. Schachtjor trifft im Halbfinale am Montag in Düsseldorf auf Leverkusen-Bezwinger Inter Mailand. Rekordsieger Sevilla spielt bereits am Sonntag in Köln gegen Manchester United.

Xhaka ausgewechselt, Basel draußen: Donezk im EL-Viertelfinale zu stark für die Schweizer. (Foto: picture alliance/dpa)

Donezk ging durch Júnior Moraes (2.) früh in Führung, Taison (22.), Alan Patrick (75./Foulelfmeter) und Dodô (88.) legten nach. Der FC Basel, der Eintracht Frankfurt aus dem Wettbewerb geworfen hatten, enttäuschte vor allem offensiv. Der Treffer von Ricky van Wolfswinkel (90.+2) änderte nichts mehr.

In Duisburg traf Lucas Ocampos (88.) spät für Sevilla. Bei den Wolves scheiterte Raúl Jiménez mit einem Foulelfmeter an Sevilla-Torwart Yassine Bounou (13.).

"Wir hätten bessere Entscheidungen treffen müssen, aber so ist das Spiel", sagte Wolves-Trainer Nuno Espírito Santo. "Wir müssen uns jetzt erholen. Die Jungs brauchen eine Pause. Es ist keine lange Pause, es ist fast wie ein Stop-and-Go."