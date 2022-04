In der Gruppenphase der UEFA Youth League besiegt die U19 von Dynamo Kiew unter anderem den Nachwuchs des FC Bayern - doch das Achtelfinale ist nach Russlands Einmarsch in die Ukraine lange fraglich. Auch die Profis sind im Stadion - sie sollen bald gegen Topklubs Zeichen setzen.

Erstmals seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine hat mit Dynamo Kiew eine ukrainische Fußballmannschaft ein Pflichtspiel bestritten. Die U19 trat in der UEFA Youth League gegen den Nachwuchs von Sporting Lissabon an, die Portugiesen zogen mit einem 2:1 (2:0) ins Viertelfinale der Jugendausgabe der Champions League ein. Eigentlich war die Achtelfinal-Partie für den 2. März angesetzt worden, nach der russischen Invasion am 24. Februar allerdings verschoben worden.

Auf dem Papier war Kiew zwar die Heimmannschaft, Austragungsort allerdings war die rumänische Hauptstadt Bukarest. Die Dynamo-Spieler schritten vor Anpfiff in Ukraine-Fahnen gehüllt auf den Rasen, es folgte eine Schweigeminute für die Opfer des Krieges. Rund 2000 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten die 90 Minuten im Stadion Giulesti, unter ihnen auch einige Spieler der ersten Mannschaft. Die Profis waren in der Vorrunde der Champions League in einer Gruppe mit dem FC Bayern München, Benfica Lissabon und FC Barcelona ausgeschieden.

Die U19 wiederum hatte in der aufgrund der Youth-League-Regeln identisch zur Profi-Mannschaft besetzten Gruppe das Weiterkommen geschafft. Gegen den Nachwuchs des Rekordmeisters aus München gab es dabei auswärts einen deutlichen 4:0-Erfolg, dem in der Ukraine ein 2:1-Sieg folgte. Als einziger deutscher Klub hatte Borussia Dortmunds U19 die K.-o.-Phase erreicht, war nach einem Sieg bei Manchester United (3:2 nach Elfmeterschießen) im Viertelfinale jedoch durch ein 0:1 gegen Atlético Madrid gescheitert.

Da der Ligafußball in der Ukraine bis auf Weiteres ruht, hatte die erste Mannschaft von Dynamo Kiew jüngst eine Reihe an Benefizspielen gegen europäische Top-Klubs angekündigt. Diese sollen unter dem Motto "Spiel für den Frieden! Stoppt den Krieg!" stehen, erster Gegner ist demnach bereits am kommenden Dienstag (12. April) der polnische Meister Legia Warschau. Nach eigenen Angaben geht es für Kiew danach bis Juni auch noch gegen Paris St. Germain, den FC Barcelona, AC Mailand, Ajax Amsterdam sowie Borussia Dortmund.