Guardiola schlägt die Münchner: FC Bayern verliert in Florida

International Champions Cup in Miami: Das Testspiel gegen das Team des früheren Bayern-Trainers Guardiola läuft für die Münchner gut an. Doch kurz nach der Pause fällt der Ausgleich. Vor ungewohnt wenigen Zuschauern muss sich der FC Bayern ManCity geschlagen geben.

Der FC Bayern München hat seine USA-Reise mit einer weiteren Niederlage beendet. Der deutsche Fußball-Rekordmeister verlor am Samstagabend (Ortszeit) in Miami mit 2:3 (2:1) gegen den englischen Champion Manchester City mit Ex-Coach Pep Guardiola.

Vor 29.195 Zuschauern im "Hard Rock Stadium" brachten Meritan Shabani (15. Minute) und Arjen Robben (24.) das Team von Trainer Niko Kovac mit 2:0 in Führung. Bernardo Silva (45.+1/70.) und Lukas Nmecha (51.) sorgten dann jedoch für die Wende in dem unterhaltsamen Testspiel. Die erste Partie im Rahmen des International Champions Cups hatten die Bayern in Philadelphia mit 0:2 gegen Juventus Turin verloren.

Im Spiel der Bayern gegen Manchester City boten beide Mannschaften ihren US-Zuschauern viele gute Offensivaktionen. Manchesters Torschütze Nmecha etwa traf in der 13. Spielminute den Pfosten. Bei den Bayern ragte Franck Ribéry im zentralen Mittelfeld heraus.

Ein feines Zuspiel des Kapitäns auf Robben führte zum schönsten Tor des Abends. Robben überlupfte Torwart Claudio Bravo. Beim 2:2-Ausgleich von ManCity ließ Torwart Sven Ulreich einen Schuss von Phil Foden nach vorne prallen, Mittelstürmer Nmecha konnte abstauben. Zu Wochenbeginn kehren die Bayern von ihrer einwöchigen Marketing-Tour nach München zurück.

Quelle: n-tv.de