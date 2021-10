Der ehemalige Nationalspieler Mesut Özil hat sich von seinem Wechsel von Arsenal zu Fenerbahce mehr versprochen. In seiner ersten vollen Saison in Istanbul hat der Weltmeister von 2014 Probleme. Es soll Differenzen zwischen ihm und seinem Trainer geben. Der Klub bittet um Geduld.

Präsident Ali Koc vom türkischen Spitzenklub Fenerbahce hat um Geduld mit Starspieler Mesut Özil geworben. "Mesut ist hierhergekommen, um der Leader der Mannschaft zu werden und Fenerbahce nach sieben Jahren wieder zur Meisterschaft zu führen. Er wird das auch tun und der Welt zeigen, wer er ist", sagte Koc.

Vorausgegangen waren Medienberichte über angebliche Differenzen zwischen Özil und Trainer Vitor Pereira. Der Coach hatte beim Ligaspiel am Sonntag gegen Kasimpasa (2:1) auf den Weltmeister von 2014 verzichtet. Nachdem er sich stolze 40 Minuten vergeblich auf seinen Einsatz vorbereitet hatte, warf Özil enttäuscht sein zusammengeknülltes Aufwärmleibchen vor Pereira zu Boden.

Die Sportzeitung "Fanatik" schrieb von einer "Schockreaktion" des 32-Jährigen. Im Spiel zuvor gegen Hatayspor (2:1) war Özil nur zu einem vierminütigen Kurzeinsatz gekommen, das Europa-League-Spiel vier Tage darauf gegen Olympiakos Piräus (0:3) verpasste er wegen eines grippalen Infekts. Nur eines seiner bislang neun Pflichtspiele in dieser Saison (drei Tore, eine Vorlage) bestritt er über die volle Distanz. Bei Fener aber läuft es, zumindest in der Süperlig: Nach acht Spieltagen führt das Team die Tabelle mit 19 Punkten an.

Für Weltmeister Özil hingegen könnte es aktuell deutlich besser laufen. Neben seinen durchschnittlichen Statistiken in dieser Saison und enttäuschenden fünf Scorerpunkten in insgesamt 20 Pflichtspieleinsätzen für Fener seit seinem ablösefreien Wechsel von Arsenal, schrieb er zuletzt auch in seinem Heimatland negative Schlagzeilen.

Bei seiner ersten Rückkehr als Spieler nach seinem Rücktritt aus der Nationalmannschaft nach der verpatzten Weltmeisterschaft 2018 wurde Özil bei einem Europa-League-Spiel in Frankfurt mit Pfiffen bedacht.