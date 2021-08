Für Joachim Löw hat sich die Rückholaktion zweier Weltmeister bei der EM nicht ausgezahlt, das Turnier endete erneut enttäuschend. Nun wird ein dritter Rio-Held zum DFB zurückkehren und die Mannschaft abseits des Rasens verstärken. Es ist die erste große Personalie des neuen Bundestrainers.

Hansi Flick holt sich zu seinem Neustart als Fußball-Bundestrainer den früheren Weltmeister Benedikt Höwedes in sein Team. Der 33-Jährige künftig als sogenannter Manager in Ausbildung zunächst Erfahrungen sammeln. Der frühere Schalke-Kapitän solle alle Aufgabenbereiche des Teammanagements durchlaufen. Mindestens bis zur WM 2022 in Katar soll Höwedes "als Bindeglied zwischen Management und Mannschaft fungieren". Höwedes hatte seine Karriere nach Stationen bei Juventus Turin und Lokomotive Moskau beendet. Zusammen mit Flick feierte der Verteidiger 2014 den WM-Titel, in Brasilien verpasste er auf dem Weg zum größten Triumph der Nationalmannschaft der vergangenen 30 Jahre keine Minute.

Höwedes belegt parallel ab Mitte Oktober ein Management-Seminar der Europäischen Fußball-Union UEFA, welches bereits Simon Rolfes und Sebastian Kehl durchlaufen haben. Das Ausbildungsprogramm soll Top-Spielern die Möglichkeit bieten, nach ihren aktiven Karrieren in Führungsrollen außerhalb des Platzes zu wechseln. Dieses dauert insgesamt zwei Jahre. Rolfes und Kehl sind inzwischen in verantwortlichen Positionen in der Bundesliga tätig: Kehl als Leiter der Lizenzspielerabteilung bei Borussia Dortmund, Rolfes als Sportdirektor bei Bayer Leverkusen.

Er freue sich "sehr, nun in neuer Rolle wieder bei der Nationalmannschaft zu sein und in alle Abläufe rund um das DFB-Team eingebunden zu werden. Ich will lernen, wie eine Auswahlmannschaft gemanagt wird – und gleichzeitig meine Erfahrung an das Team und das Team hinter dem Team weitergeben", wird Höwedes in einer Mitteilung des Verbands zitiert. "Wir haben eine großartige Mannschaft mit viel Potenzial. Ich bin sehr stolz, jetzt wieder dazuzugehören."

Im vergangenen Jahr hatte Höwedes, der sein letztes von 44 Länderspielen am 26. März 2017 beim 4:1-Sieg in Aserbaidschan bestritt, bereits bei der U 21-Nationalmannschaft als Trainer hospitiert.

Ob Höwedes nun beim DFB auf größere Aufgaben vorbereitet wird, wie nahegelegt wird, ist Spekulation. Doch auch der heutige DFB-Direktor Oliver Bierhoff hatte seine Funktionärslaufbahn beim DFB 2004 als Teammanager im Verbund mit dem neu installierten Bundestrainer Jürgen Klinsmann angetreten. Bierhoff, spätestens seit der WM-Pleite von 2018 und der über Jahre anhaltenden Erosion der öffentlichen Wahrnehmung der Nationalmannschaft umstritten, besitzt beim Verband noch einen Vertrag bis 2024. Nun verkündete Bierhoff erstmal, es sei sein "Ziel, auch im Management verstärkt frühere erfolgreiche Nationalspieler einzubauen und von ihrer Erfahrung zu profitieren. Für die Zukunft des deutschen Fußballs und die Führung der Nationalmannschaft ist es wichtig, dass wir unseren ehemaligen Nationalspielern Wege und Hilfe aufzeigen, wie sie auch im Management erfolgreich sein können."

Flick will "wieder begeistern"

Offizieller Arbeitsbeginn für Hansi Flick als Nachfolger von Joachim Löw war der 1. August, am 10. August wird er beim DFB als Bundestrainer vorgestellt. Dann wird er bei einer Pressekonferenz in Frankfurt seine Pläne konkret skizzieren. Der einstige Assistent von Löw, der in den vergangenen anderthalb Jahren mit dem FC Bayern München sieben Titel gewonnen hatte, soll die Nationalelf nach zwei schlechten Turnieren wieder zurück in die Weltspitze führen.

"Bundestrainer ist für mich eine Verpflichtung, eine Riesenverantwortung. Ich freue mich wahnsinnig darauf. Ich werde wirklich mein Bestes geben, all in dafür, dass wir wieder begeisternden Fußball spielen", hatte der 56 Jahre alte Flick am Sonntag in einem vom DFB veröffentlichten Video gesagt. "Wir wollen für Deutschland tollen Fußball spielen, die Leute begeistern mit offensivem Fußball", lautet Flicks Anspruch. Sein Vertrag läuft bis nach der Heim-Europameisterschaft 2024.

Flick trat seinen neuen Job aber auch mit klaren Vorgaben an Mannschaft, Betreuerstab und den Verband an. "Jeder muss an seine Grenze gehen. Wir müssen eine Atmosphäre schaffen, diese Mannschaft zu formen", sagte Flick. Als erstes Ziel gab er bis zum Jahresende die Qualifikation für die WM 2022 in Katar an. "Für alle muss klar sein, dass wir gefordert sind in den sieben Spielen. Wir wollen als Erster die Gruppe überstehen", sagte Flick.

In den vergangenen Wochen hatte Flick im Hintergrund bereits erste Weichen gestellt, etwa mit der Verpflichtung von Danny Röhl als weiteren Assistenztrainer neben Marcus Sorg. Benennen muss er auch noch einen Nachfolger für Torwarttrainer Andreas Köpke, der den DFB nach 17 Jahren gemeinsam mit Löw vorzeitig verlassen hat. Erste sportliche Aufgabe von Flick wird es sein, das WM-Ticket für Katar zu lösen. Noch sieben Qualifikationsspiele stehen dafür bis zum Jahresende auf dem Programm. Den Auftakt bilden die Partien im September gegen Liechtenstein in St. Gallen (2.), in Stuttgart gegen Armenien (5.) und gegen Island in Reykjavik (8.).