Frankfurt wütet nach sieben sieglosen Spielen in Serie

"Zum Kotzen" Frankfurt wütet nach sieben sieglosen Spielen in Serie

Sieben sieglose Bundesliga-Spiele lassen Frankfurts Sport-Vorstand Krösche ratlos zurück. Der Chancenwucher könnte für die Eintracht zur Europapokal-Gefahr werden.

Auf der Suche nach den passenden Worten für den Chancenwucher landete Markus Krösche bei einer drastischen Formulierung. "Zum Kotzen vielleicht. Das trifft es, glaube ich, am besten", antwortete der Sport-Vorstand von Eintracht Frankfurt am Samstagabend auf eine entsprechende Frage. Das 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach trotz drückender Überlegenheit war für die Hessen bereits das siebte sieglose Bundesliga-Spiel in Serie.

"Es ist total ärgerlich, es sind total unnötige Punktverluste. Du kannst den Jungs nichts vorwerfen, das ist die ganze Zeit schon so", sagte Krösche. Trainer Oliver Glasner fand, dass "es eigentlich ein Sieg" hätte werden sollen ob des dominanten Spielverlaufs. "Ich hab auf der Bank gefragt, was wir verbrochen haben. Es ist gerade keine einfache Phase, da die guten Ergebnisse fehlen", meinte der Coach.

Nur ein Sieg aus zehn Partien

"Gladbach holt einen Punkt mit keinem Aufwand, wir haben viele Chancen gehabt, aber leider nur ein Tor geschossen", befand auch Eintracht-Torwart Kevin Trapp nach der Partie bei Sky. "Woran es liegt, keine Ahnung." Der Keeper fand sein Team "über 90 Minuten die wesentlich stärkere Mannschaft" und deshalb seien am Ende "alle enttäuscht, dass wieder kein Dreier dabei herausgesprungen ist. Es ist nicht zufriedenstellend."

Die beiden Champions-League-Partien gegen den SSC Neapel dazugerechnet, holte Frankfurt nur einen Pflichtspielsieg aus zehn Partien. "Du musst halt schauen, dass du die Spiele gewinnst. Wenn du sechs Punkte zu wenig hast, weil man die Spiele nicht gewonnen hat, ist das ärgerlich", sagte Krösche. Randal Kolo Muani (83. Minute) hatte spät die Führung durch Gladbachs Jonas Hofmann (13.) ausgeglichen.

In den zwei Monaten seit Mitte Februar haben Bayer Leverkusen, der FSV Mainz 05 und der VfL Wolfsburg zum Europa-League-Sieger aufgeschlossen. Die erneute Qualifikation für den internationalen Wettbewerb ist in Gefahr. "Uns fehlt einfach der letzte Punch", monierte Krösche. Trainer Glasner sagte: "Es ist ein Thema der Effizienz, das haben wir nicht erst seit diesem Spieltag. Das zieht sich ein bisschen durch. Wenn wir weiter so auftreten, dann werden die Siege auch wieder kommen."