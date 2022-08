Auf den 1. FC Union Berlin und den SC Freiburg warten in der Europa League interessante Auswärtsreisen. Die beiden Bundesliga-Vertreter entgehen den vermeintlich härtesten Gruppen und treffen stattdessen auf Klubs aus Portugal, Schweden und Belgien sowie Griechenland, Aserbaidschan und Frankreich.

Union Berlin und der SC Freiburg haben in der Gruppenphase der Europa League (alle Spiele live und exklusiv bei RTL+) lösbare Aufgaben erwischt. Union Berlin trifft ab dem 8. September auf Sporting Braga aus Portugal, Malmö FF (Schweden) und den belgischen Vizemeister Union St. Gilloise. Auf die Fans der Köpenicker kommen damit also interessante und vielfältige Gelegenheiten zu, Europa zu bereisen.

Als "sehr interessant und abwechslungsreich", aber auch als "schwer" bezeichnete Unions Geschäftsführer Oliver Ruhnert die Gruppe der Köpenicker. "Dennoch besteht für uns die Chance, in der Europa League zu überwintern." Es sei "eine gute Gruppe, weil die Reiseziele Belgien, Portugal und Schweden sehr schön sind", sagte der Berliner Spielführer Christopher Trimmel.

Die Europa-League-Gruppen im Überblick Gruppe A: FC Arsenal, PSV Eindhoven, FK Bodö/Glimt, FC Zürich Gruppe B: Dynamo Kiew, Stade Rennes, Fenerbahçe Istanbul, AEK Larnaka Gruppe C: AS Rom, Ludogorez Rasgrad, Betis Sevilla, HJK Helsinki Gruppe D: Sporting Braga, Malmö FF, 1. FC Union Berlin, Royale Union Saint-Gilloise Gruppe E: Manchester United, Real Sociedad San Sebastian, Sheriff Tiraspol, Omonia Nikosia Gruppe F: Lazio Rom, Feyenoord Rotterdam, FC Midtjylland, Sturm Graz Gruppe G: Olympiakos Piräus, Qarabag Agdam, SC Freiburg, FC Nantes Gruppe H: Roter Stern Belgrad, AS Monaco, Ferencvaros Budapest, Trabzonspor

Die Freiburger bekommen es bei ihrem Europa-Comeback mit dem serbischen Meister Roter Stern Belgrad, Qarabag Agdam aus Aserbaidschan und dem FC Nantes aus Frankreich zu tun. Vor allem die Reise zum aserbaidschanischen Vertreter bietet dabei reichlich Potenzial, Europa kennenzulernen - sind es doch weiter über 3000 Kilometer vom Schwarzwald aus in den Südosten des Kontinents.

"Ich glaube, es ist nicht unmöglich, weiterzukommen", sagte Freiburgs Kapitän Christian Günter, der die Auslosung beim Mittagessen mit seinen Teamkollegen verfolgt hatte, den klubeigenen Medien. Beim Auswärtsspiel gegen Piräus erwarte er eine "extrem gute Stimmung". Dem Trip nach Aserbaidschan kann der 29-Jährige nicht ganz so viel abgewinnen. "Ich glaube, das ist mit die weiteste Reise, die man haben kann", sagte er. "Aber dann schauen wir uns das auch mal an."

Schwergewichte wie Manchester United, AS Rom oder der FC Arsenal blieben dem Duo erspart. Das ergab die Auslosung in Istanbul unter anderem durch Bundesliga-Rekordspieler Charly Körbel, der als Vertreter des aktuellen Titelträgers Eintracht Frankfurt eingeladen war. Die SGE tritt in der kommenden Saison in der Champions League an und trifft dort in der Vorrunde auf Tottenham Hotspur, Sporting Lissabon und Olympique Marseille.

Die Gruppenphase beginnt am 8. September und endet bereits am 3. November. Die Gruppensieger qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale, die Gruppenzweiten bestreiten die Finalrunden-Playoffs gegen die Dritten der Champions League. Die Gruppendritten spielen in der Zwischenrunde der Europa Conference League weiter. Ab Februar geht es mit den K.o.-Runden weiter. Das Finale ist für den 31. Mai 2023 in Budapest angesetzt. Union und Freiburg hatten sich als Tabellenfünfter und -sechster der vergangenen Bundesliga-Saison für die Europa League qualifiziert.