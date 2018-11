Sport

Funktionär bürgt für Rummenigge: Fußball-Boss: Super League ist erledigt

Berichte über die Pläne einiger europäischer Fußball-Klubs zur Gründung einer eigenen Liga schlagen hohe Wellen. Ganz vorn dabei ist angeblich Bayern München. Der Chef des niederländischen Fußballverbandes zeichnet nun ein anderes Bild.

Für den niederländischen Fußball-Boss Michael van Praag ist das heiß diskutierte Thema europäische Super League vom Tisch. "Es mag dieses Schriftstück geben, aber ich bin zu hundert Prozent sicher, dass es keine Super-League-Pläne für 2021 mehr gibt, sagte der Präsident des niederländischen Fußball-Verbandes (KNVB) dem "Kicker" laut Vorabbericht. "Ich habe die Klubvertreter bei unserer Sitzung vergangenen Mittwoch gefragt, und sie haben mir versichert, dass es keine Verhandlungen gibt."

Nach Angaben von van Praag sei bei dem Treffen am Sitz des europäischen Fußballverbandes Uefa in Nyon auch Michael Gerlinger, Justiziar des FC Bayern, anwesend gewesen und habe dies versichert. Die zuletzt vom "Spiegel" veröffentlichte Absichtserklärung aus den Football-Leaks-Dokumenten zur Gründung einer Super League, die an Real Madrid adressiert und für November 2018 terminiert war, hatte für reichlich Aufsehen gesorgt.

Real, so van Praag, sei auch die Triebfeder einer möglichen Super League gewesen, nicht der deutsche Rekordmeister Bayern München: "Es war eine Drohung, aber nicht von Bayern München, sondern von Real Madrid. Und zwar eine schwere. Man benutzte da Worte, die ich nicht wiederholen möchte."

Bayerns Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge, damals Vorsitzender der mächtigen europäischen Klubvereinigung ECA, habe laut van Praag damals die Wogen geglättet: "Ich schwöre: Rummenigge hat alles unternommen, um die Sache zu normalisieren, um Klubs und Uefa an den Tisch zu bekommen. Karl-Heinz Rummenigge hat niemanden verraten, sondern alles getan, um die Fußballfamilie zusammenzuhalten."

Im Juli 2016 hatte die Uefa van Praag als Mitglied der Klubkommission zu Verhandlungen nach München geschickt. Dort habe Rummenigge Vorschläge gemacht. "Wenn wir darüber sprechen, ist die Super League vom Tisch", habe Rummenigge damals gesagt.

Quelle: n-tv.de