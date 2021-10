Felix Götze musste in Duisburg nach langer Behandlung vom Platz gebracht werden.

Felix Götze verletzt sich innerhalb kurzer Zeit zwei Kopfverletzungen zu, nun zieht der Fußballprofi Konsequenzen - und wird künftig mit Helm spielen. So will der Bruder von Weltmeister Mario Götze schnell wieder aufs Feld zurückkehren.

Nach zwei Kopfverletzungen innerhalb weniger Monate wird Felix Götze vom Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern künftig mit einem Helm spielen. "Er muss das jetzt machen. Wir haben heute Morgen nochmal darüber gesprochen. Das wird ihm eine gewisse Sicherheit im Spiel geben", sagte FCK-Trainer Marco Antwerpen am Freitag. "Er hat die Möglichkeit, eine Sonderanfertigung zu bekommen. Bis dahin wird er die Zeit mit einem Rugby-Helm überbrücken."

Der 23 Jahre alte Götze hatte am vergangenen Montag im Spiel beim MSV Duisburg bei einem Zusammenprall mit seinem Gegenspieler eine Gehirnerschütterung erlitten. "Ein Riesendank an den Arzt vom MSV, der sehr gut und umsichtig reagiert hat und Felix sofort stabilisieren konnte, nachdem er kurz weg war. Wir sind froh, dass er bei Bewusstsein ist und schnell ins Krankenhaus gebracht werden konnte. Jetzt müssen wir abwarten, was die Untersuchungen ergeben", sagte Gästetrainer Marco Antwerpen nach der Partie.

Bereits im August erlitt der jüngere Bruder von Mario Götze einen Haarriss im Schädel. Nach einem Zusammenprall im Spiel bei Viktoria Berlin wurde er damals zur weiteren Behandlung auf die Intensivstation einer Berliner Klinik verlegt. Es folgte eine mehrwöchige Pause und das Comeback Ende September in einem Spiel gegen den VfL Osnabrück. Nur einen Monat später jetzt der erneute Rückschlag, die erneute Kopfverletzung. "Das ist in der Häufigkeit dann natürlich schon schlimm", sagte Kaiserslautern-Trainer Antwerpen.

Im Heimspiel gegen Zweitliga-Absteiger Würzburger Kickers am Sonntag wird Götze noch fehlen. "Felix geht es gut. Er hat schon signalisiert, dass er gerne wieder spielen möchte. Wir müssen aber natürlich Rücksicht auf seine erneute Kopfverletzung nehmen", sagte Antwerpen.