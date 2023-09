Der FC Liverpool wird im Ligapokal früh überrascht. Bereits nach drei Minuten liegt die Mannschaft von Jürgen Klopp gegen Absteiger Leicester City hinten, doch in der zweiten Halbzeit wenden die Reds das Ungemach noch ab. Für Manchester City gilt das dagegen nicht.

Der englische Fußballmeister Manchester City hat sich überraschend früh, in der 3. Runde, aus dem nationalen Ligapokal verabschiedet. Die erfolgsverwöhnten Citizens um Torwart Stefan Ortega unterlagen im Duell zweier Champions-League-Teilnehmer bei Newcastle United mit 0:1 (0:0) und verpassten den Einzug in das Achtelfinale. Der ehemalige Dortmunder Alexander Isak (53.) erzielte den Treffer des Tages gegen die Skyblues, die bei weitem nicht in Bestbesetzung antraten und unter anderem Superstar Erling Haaland schonten. Im Vergleich zum 2:0-Sieg gegen Nottingham Forest in der Premier League verblieben nur drei Spieler in der Startelf.

City zeigte ein ungewohnt ideenloses Spiel. Die Skyblues bauten nach einem ordentlichen Beginn und einer guten Chance durch Weltmeister Julian Álvarez schnell ab und hatten in der zweiten Halbzeit nur eine einzige weitere Torgelegenheit - und diese auch erst in der 90. Minute. Ein Schuss von Toptalent Rico Lewis von der Strafraumkante rauschte wenige Zentimeter am Pfosten vorbei.

Jürgen Klopp und der FC Liverpool kämpften sich hingegen mit viel Mühe in die nächste Runde. Die Mannschaft des deutschen Teammanagers gewann mit 3:1 (0:1) gegen den Premier-League-Absteiger Leicester City. Cody Gakpo nach Vorarbeit des Ex-Münchners Ryan Gravenberch (48.), Dominik Szoboszlai (70.) und Diogo Jota (89.) drehten die Partie zugunsten der Reds. Kasey McAteer (3.) hatte den englischen Überraschungsmeister von 2016 in Führung gebracht.

Auch der FC Arsenal steht in der Runde der letzten 16. Der Vizemeister setzte sich mit 1:0 (1:0) beim Liga-Konkurrenten FC Brentford durch, Nationalspieler Kai Havertz stand über die gesamte Spielzeit auf dem Platz. Reiss Nelson (8.) sicherte den Gunners den Einzug in das Achtelfinale. Der strauchelnde FC Chelsea gewann überraschend mit 1:0 (0:0) gegen den Ligarivalen Brighton & Hove Albion durch das Tor von Nicolas Jackson (50.).