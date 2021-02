İlkay Gündoğan trifft schon wieder doppelt: Wie gegen Liverpool entscheidet der deutsche Nationalspieler für Manchester City die Partie gegen Tottenham Hotspur und José Mourinho. Den Männern von Pep Guardiola gelingt eine Machtdemonstration - und der 16. Pflichtspielsieg in Folge.

Tabellenführer Manchester City hat durch ein 3:0 (1:0) gegen Tottenham Hotspur seinen Vorsprung in der englischen Fußball-Premier-League vor Verfolger Leicester City bei einem Spiel weniger wieder auf sieben Punkte und auf Meister FC Liverpool auf 13 Punkte ausgebaut. Das Duell erster gegen achter bedeutete natürlich auch das Aufeinandertreffen der Startrainer Pep Guardiola und José Mourinho - mit dem besseren Ende für den Spanier. Guardiolas Mannschaft hat nun unglaubliche 16 Pflichtspielsiege am Stück gewonnen.

Manchester, das zu Hause zuletzt fünfmal in Folge zu null erfolgreich war, machte von Anfang an Druck, presste hoch und schnürte Tottenham am Strafraum fest. Aber zu wirklichen Torchancen kamen die Männer von Guardiola nicht. Die erste Möglichkeit hatten dann die Spurs quasi aus dem nichts, natürlich in Person von Harry Kane: Einen Freistoß aus 22 Metern nagelte der englische Nationalstürmer ans Lattenkreuz (14.).

Nur neun Minuten später fällte Emil Höjbjerg den seit Monaten überragenden İlkay Gündoğan. Der deutsche Nationalspieler (neun Saisontore vor der Partie, alle in den vergangenen elf Spielen) war am Freitag zum Premier-League-Spieler des Monats ausgezeichnet worden, hatte aber gegen Liverpool am vergangenen Wochenende einen Elfmeter verschossen. Nur drei der letzten sechs Schüsse vom Punkt saßen beim Tabellenführer und deshalb trat diesmal Rodrigo an - und zitterte den Ball zum 1:0 ins Netz (23.). Tottenham-Torhüter Hugo Lloris war noch dran, aber konnte den harten Schuss nicht mehr komplett abwehren. In der 42. Minute hatte City die große Doppelchance, um auf 2:0 zu stellen, aber erst wurde Gündoğan nach schöner Vorlage von Raheem Sterling geblockt, dann streifte Gabriel Jesus' Nachschuss die Latte.

Knapp fünf Minuten nach Wiederanpfiff erhöhte Manchester aber doch - und natürlich traf Gündoğan. Nach einem brillanten Zusammenspiel auf engsten Raum im Sechszehner mit Sterling tauchte der deutsche Nationalspieler vor Lloris auf und spitzelte den Ball mit der linken Picke zu seinem zehnten Saisontreffer ins Tor (50.). City spielte anschließend kontrolliert, das große Aufbäumen der Spurs blieb aus.

Stattdessen erlief Gündoğan in 66. Minute einen langen Ball von Torhüter Ederson, vernaschte mit einer Körpertäuschung Verteidiger Davinson Sanchez und netzte erneut mit links flach ein zum 3:0. Es war sein zweiter Doppelpack in Folge. Gleich nach seinem elften Saisontreffer wurde der Doppeltorschütze aufgrund eines leichten Leistenzwickens ausgewechselt und durfte sich für den Rest des Abends ausruhen.

In den Schlussminuten setzte Gareth Bale noch einmal zu einem feinen Slalomlauf durch die komplette City-Hintermannschaft an, scheiterte aber mit seinem satten Linksschuss an Ederson (81.). Es blieb bei Manchesters Machtdemonstration - vor allem Dank İlkay Gündoğan.