Fürth verpasst Sprung an Spitze: HSV-Trainer Wolf siegt bei Premiere

Der Hamburger SV sichert sich die vorübergehende Tabellenspitze in der 2. Fußball-Bundesliga. Gegen den FC Magdeburg sind die Hanseaten mit ihrem neuen Trainer Wolf siegreich. Greuther Fürth muss dagegen eine Niederlage hinnehmen.

1. FC Magdeburg - Hamburger SV 0:1 (0:0)

Der Hamburger SV hat seine Ergebniskrise gestoppt und Neu-Coach Hannes Wolf eine glänzende Premiere beschert. Der Erstliga-Absteiger setzte sich beim 1. FC Magdeburg mit 1:0 (0:0) durch und kletterte zumindest vorübergehend an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga. Vor 23.000 Zuschauern in der ausverkauften MDCC-Arena machte Khaled Narey (75. Minute) den sechsten Saisonerfolg perfekt, nachdem zuvor sein Teamkollege David Bates (53. Minute) nach einem wiederholten Foulspiel die Gelb-Rote Karte gesehen hatte.

Der zu Hause noch sieglose Aufsteiger aus Magdeburg wartet derweil weiter auf den zweiten Saisonerfolg und bleibt in Abstiegsgefahr. Drei Tage nach der Beurlaubung von Ex-Coach Christian Titz hatte Wolf bei seinem Kaltstart nicht viel Zeit, um gravierende Neuerungen vorzunehmen. Im Vergleich zum 0:0 gegen Bochum nahm Wolf eine Änderung vor. Stürmer Pierre-Michel Lasogga, unter Titz nur Joker, durfte von Beginn an ran.

Der HSV hatte mehr vom Spiel, machte aber aus seinen drei, vier guten Chancen nichts. Die Magdeburger standen defensiv gut, offensiv unterliefen ihnen zu viele leichte Fehler. Nach der Pause schien der HSV im ersten Pflichtspiel der beiden Clubs überhaupt nach dem Platzverweis im Nachteil. Hamburg machte aber weiter Druck. Ein Genie-Streich von Lasogga reichte für den am Ende verdienten Sieg. Lasogga lupfte den Ball über die FCM-Abwehr zum gestarteten Narey, der den starken FCM-Keeper Alexander Brunst tunnelte und traf.

SV Darmstadt - Greuther Fürth 2:0 (1:0)

Die SpVgg Greuther Fürth verpasste hingegen den Sprung an die Tabellenspitze. Die Kleeblätter mussten sich mit 0:2 (0:1) bei Darmstadt 98 geschlagen geben und nach zuletzt vier ungeschlagenen Spielen in Serie ihre zweite Saisonniederlage hinnehmen. Die Lilien feierten hingegen den ersten Erfolg nach sechs sieglosen Partien in Folge.

Die Treffer erzielten Tobias Kempe (23.) und der erst im Sommer aus Fürth gekommene Serdar Dursun (76.). Darmstadt startete vor 14.050 Zuschauern im fast ausverkauften Merck-Stadion am Böllenfalltor etwas engagierter in die Begegnung. Die glückliche Führung der Gastgeber gelang unter kräftiger Mithilfe von Fürth-Torwart Sascha Burchert. Dem Kleeblatt-Kapitän rutschte ein ungefährlicher Schuss von Kempe durch die Handschuhe und unter dem Körper unglücklich ins Tor.

Die Fürther erarbeiteten sich in der Folge einige Chancen, wurden aber kaum zwingend. Trotz der statistischen Stärke im zweiten Durchgang - die Mittelfranken erzielten 15 ihrer 16 Treffer nach der Halbzeitpause - taten sich die Gäste schwer. In der Schlussphase sorgte Dursun gegen seine ehemaligen Mitspieler nach idealer Vorarbeit von Joevin Jones für die Entscheidung.

Quelle: n-tv.de