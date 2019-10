Schön war's: Der FC Liverpool feiert am 1. Juni in Madrid.

Zuletzt trafen sie sich beim Endspiel der Champions League in Madrid, jetzt spielt der FC Livrpool wieder gegen Tottenham Hotspur, nun aber in der Premier League und an der Anfield Road. In Italien zieht Juve seine Kreise, doch Inter bleibt dran. Und in Frankreich steht "Le Classique" an.

England

Knapp fünf Monate nach dem Champions-League-Finale in Madrid kommt es am zehnten Spieltag in der Premier League zum Revanche-Duell: Erstmals nach seinem Triumph in der Königsklasse trifft der FC Liverpool am Sonntag (ab 17.30 Uhr im Liveticker bei n-tv.de und beim Bezahlsender Sky) auf Tottenham Hotspur aus London. Die Reds des deutschen Trainers Jürgen Klopp wollen ihre Serie von acht Siege aus neun Partien an der Anfield Road ausbauen. Für Tottenham geht es nicht nur um Revanche für das verlorene Finale.

Eigentlich ist das sogar egal, der Titel ist futsch. Vielmehr brauchen die Spurs und ihr Trainer Mauricio Pochettino auf dem siebten Tabellensplatz jeden Punkt, um nicht den Anschluss an die internationalen Plätze zu verlieren. Meister Manchester City hat als Tabellenzweiter sechs Zähler Rückstand auf den FC Liverpool, der am vergangenen Spieltag beim 1:1 im Old Trafford bei Man United die ersten Punkte in dieser Saison abgab. Die Mannschaft von Trainer Josep Guardiola, also Man City, empfängt an diesem Samstag (ab 13.30 Uhr) im Etihad Stadium Aufsteiger Aston Villa, der auf Platz zwölf rangiert.

Italien

Wie Liverpool in England hat auch Italiens Rekordmeister Juventus Turin in dieser Saison noch kein Spiel in der Liga verloren. Das sollte dem Tabellenführer um den deutschen Nationalspieler Emre Can und den deutschen Ex-Nationalspieler Sami Khedira nun am neunten Spieltag auch an diesem Samstag (ab 15 Uhr im Liveticker bei n-tv.de und beim Bezahlstream Dazn) beim Aufsteiger US Lecce nicht passieren.

Einen wie ihn könnte Borussia Dortmund derzeit ganz gut gebrauchen: Ciro Immobile, Torjäger. (Foto: imago images/LaPresse)

Juves direkter Verfolger Inter Mailand hat nur einen Punkt weniger auf dem Konto und nimmt den Schwung aus dem 2:0 gegen Borussia Dortmund in der Champions League mit. Die Tifosi erwarten in San Siro an diesem Samstag (ab 18 Uhr) gegen den Tabellenachten Parma Calcio den nächsten Heimsieg. Der aktuell beste Torschütze der Serie A spielte mal beim BVB: Ciro Immobile hat nach acht Spielen schon neun Treffer für Lazio Rom erzielt. Der italienische Pokalsieger aus der Haupstadt steht auf Tabellenplatz sieben und tritt am Sonntag (ab 20.45 Uhr) im Stadio Artemio Franchi beim punktgleichen AC Florenz mit dem ehemaligen Münchner Franck Ribéry an.

Frankreich

"Le Classique" steht an. Die Partie im ausverkauften Prinzenpark zwischen Serienmeister Paris Saint- Germain und Olympique Marseille beschließt am Sonntag (ab 21 Uhr im Liveticker bei n-tv.de und beim Schweiter Bezahstreamanbieter Teleclub Sport) den elften Spieltag der Ligue 1. Der Hauptstadt-Sturm mit dem Torjäger Kylian Mbappé ist nach dem 5:0 in der Champions League beim FC Brügge schon heiß gelaufen. Die Mannschaft des deutschen Trainers Thomas Tuchel ist mit 24 Punkten Spitzenreiter, Marseille liegt nach zehn Spieltagen als Tabellenvierter schon acht Punkte zurück.

Spanien

Nächster Heimsieg? Diego Simeone. (Foto: REUTERS)

Ein kleines Wunder bahnt sich in der Primera Division an: Aufsteiger FC Granada kann erstmals Tabellenführer werden - weil der Clasico zwischen Spitzenreiter FC Barcelona und Verfolger Real Madrid auf Mitte Dezember verlegt wurde. Mit einem Heimsieg an Sonntag (ab 14 Uhr im Liveticker bei n-tv.de und beim Bezahlstream Dazn) gegen das in der Abstiegszone dümpelnde Team von Betis Sevilla würde den Neuling an den beiden Über-Mannschaften vorbeiziehen. Fünf Tage nach dem 1:0 gegen Bayer 04 Leverkusen in der Champions League nimmt Atlético Madrid Kurs auf den nächsten Heimsieg: Mit einem Erfolg an diesem Samstag (ab 21 Uhr) gegen Athletic Bilbao würde die Mannschaft von Trainer Diego Simeone nach Punkten mit dem spielfreien FC Barcelona gleichziehen. Das Spiel findet in Wanda Metropolitano statt, also in dem Stadion, in dem Tottenham am 1. Juni das Finale der Champions League gegen Liverpool verlor.