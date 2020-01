Er steht 1966 für die deutsche Fußball-Nationalelf beim legendären WM-Finale in Wembley im Tor. Mit Borussia Dortmund gewinnt er den Europapokal der Pokalsieger. Nun ist Hans Tilkowski tot. Er stirbt im Alter von 84 Jahren, wie die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" meldet.

Hans Tilkowski ist tot. Der ehemalige Torhüter der deutschen Fußball-Nationalmannschaft starb nach längerer Krankheit im Alter von 84 Jahren. Das berichtet die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung". Der Dortmunder Verein SC Husen-Kurl, für den er nach dem Zweiten Weltkrieg von 1946 bis 1949 spielte, bestätigte die Meldung: "Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie und allen Angehörigen."

Hans Tilkowski im Mai 2018. (Foto: imago/Team 2)

Der gebürtige Dortmunder Tilkowski absolvierte 39 Spiele für die DFB-Elf und stand auch beim legendären Finale der Weltmeisterschaft 1966 im Londoner Wembleystadion gegen England im Tor, das die deutsche Mannschaft mit Bundestrainer Helmut Schön durch einen bis heute ebenso legendären wie umstrittenen Treffer in der Verlängerung mit 2:4 verlor.

"Der war nicht drin"

Legendär ist Tilkowskis Antwort auf die Frage, ob der Ball nach dem Schuss von Geoff Hurst an die Unterkante der Latte zum 3:2 in der 101. Minute tatsächlich im Tor gewesen sei - oder eben doch auf die Linie geprallt war. Sein Kommentar lautete kurz und knapp: "Der war nicht drin."

Mit Borussia Dortmund hatte er im selben Jahr in Glasgow gegen den FC Liverpool den Europapokal der Pokalsieger gewonnen. Es war der erste Erfolg einer deutschen Mannschaft in einem Europacup-Wettbewerb überhaupt. Für den BVB spielte Tilkowski 81 Mal in der Bundesliga. Von 1949 bis 1953 lief er für SuS Kaiserau auf, danach für Westfalia Herne, ehe er 1963 nach Dortmund wechselte. Zwischen 1967 und 1970 absolvierte er zum Abschluss seiner Karriere noch 40 Partien für die SG Eintracht Frankfurt.