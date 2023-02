Ohne den erkrankten Cheftrainer verpasst Arminia Bielefeld in der 2. Fußball-Bundesliga den Anschluss an das Mittelfeld und einen Schritt raus aus dem Abstiegskampf. Ein Missverständnis leitet die Niederlage gegen Hansa Rostock aus. Der Karlsruher SC jubelt derzeit in Unterzahl nach einem wilden Duell.

Karlsruher SC - SpVgg Greuther Fürth 2:1 (1:1)

Der Karlsruher SC hat in Unterzahl seinen ersten Sieg des Jahres in der 2. Fußball-Bundesliga gefeiert. Gegen die SpVgg Greuther Fürth gewann das Team von Coach Christian Eichner nach frühem Rückstand und einem Platzverweis dank großer Moral 2:1 (1:1). Nach zuvor acht Spielen in Folge ohne Sieg verschafften sich die Badener etwas Luft im Abstiegskampf. Für den KSC begann die Partie denkbar schlecht: Erst unterlief Tim Breithaupt ein Eigentor (21.), dann sah Stephan Ambrosius wegen unsportlichen Verhaltens Gelb-Rot (24.). Marvin Wanitzek sorgte per Foulelfmeter nach Videobeweis (36.) für den Ausgleich, ehe Mikkel Kaufmann (73.) sogar der Siegtreffer gelang.

Fürth begann eine Woche nach dem Derbysieg gegen den 1. FC Nürnberg (1:0) stark, die Führung nach einem verunglückten Klärungsversuch von Breithaupt war allerdings ein Zufallsprodukt. Nach dem harten Platzverweis gegen Ambrosius wegen Ballwegschlagens war Fürth schon auf die Siegerstraße eingebogen, doch der Ausgleich per Elfmeter sorgte wieder für Spannung bei den 15.612 Zuschauern. Nach der Pause bekam der KSC sogar Oberwasser, Wanitzek hatte bei einer Direktabnahme die Chance zu Führung (48.). Auch in der Folge war von einer Unterzahl der Gastgeber nicht viel zu sehen, ganz im Gegenteil - Kaufmann sorgte per Rechtsschuss für die Führung. Fürths Neuzugang Lukas Petkov traf kurz vor Schluss noch den Innenpfosten.

Arminia Bielefeld - Hansa Rostock 0:1 (0:0)

Hansa Rostock seinen ersten Sieg des Jahres geholt und damit einen wichtigen Erfolg im Abstiegskampf gefeiert. Bei Arminia Bielefeld gewann Hansa 1:0 (0:0) und baute seinen Vorsprung auf den Relegationsplatz auf fünf Zähler aus. Für Bielefeld, das zuvor drei von vier Spielen gewonnen hatte, bleibt es mit einem Punkt auf Rang 16 hingegen weiter eng.

Gegen das Team von Co-Trainer Danilo de Souza, der die Arminia für den erkrankten Daniel Scherning betreute, spielten die Gäste vor 22.527 Zuschauern von Beginn an druckvoll. Den Rostockern fehlte jedoch zunächst die Durchschlagskraft. Die größte Chance hatte im ersten Durchgang Kai Pröger (19.), der aus kurzer Distanz an Martin Fraisl scheiterte. In der zweiten Halbzeit profitierte Rostock von einer Unstimmigkeit der Bielefelder Abwehr. Nach einem langen Abschlag wollen zwei Bielefelder den Ball im eigenen Strafraum ins Aus blocken, doch Svante Ingelsson spritzte dazwischen und spitzelte den Ball hoch an den Fünfer, wo Lukas Fröde nahezu unbedrängt vorbei am völlig verdutzten Fraisl einköpfte. Es war das erste Tor des Jahres für seine Mannschaft. Rostock blieb in der Folge gefährlich, die häufigen Vorstöße der Gastgeber waren hingegen meist zu harmlos und wurden nicht mit einem Torerfolg gekrönt.