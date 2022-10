Wenige Tage nach dem Euphorieschub gegen Bayern München verfällt Borussia Dortmund in der Champions League erneut in alte Muster. Mit zu viel Selbstgefälligkeit will der BVB die Schönheit des Spiels zelebrieren. Sehr zum Unmut von Kapitän Mats Hummels. Der Borussia droht ein weiterer Kippmoment.

Matchball vergeben, Euphorie verschwunden. Das 1:1 (1:1) von Borussia Dortmund gegen den FC Sevilla brachte den Bundesligisten zwar ein Stück näher an die K.o.-Phase der Champions League und ganz sicher in die Europa League im kommenden Frühjahr, aber sorgte nicht unbedingt für beste Laune im Westfalenstadion. Nur drei Tage nach dem erzwungenen Unentschieden gegen die Bayern steuert der BVB in gewohnt manisch-depressiver Weise auf das nächste Tief zu. In der ehemaligen Bierhauptstadt der Welt sind sie stets drei Schritte vom Abgrund entfernt.

Der nun beinahe schon ein Jahrzehnt andauernde Umbruchprozess verhindert auch in dieser Saison eine Konstanz, die der Borussia über mehrere Wochen Luft zum Atmen und zur Fortentwicklung gibt. Dabei, so vermutet Routinier Mats Hummels, stehen sie sich immer wieder auch selbst im Wege. "Es muss aus manchen Köpfen raus, dass erfolgreicher Fußball immer sexy und Hacke, Spitze, eins, zwei, drei auf fünf Metern ist", schimpfte der 33-Jährige nach dem Spiel bei Amazon. Erfolgreicher Fußball sei, "dass ein Spieler immer das Richtige macht und nicht manchmal nur das Besondere."

Hummels war bereits während der 90 Minuten immer mal wieder dabei zu beobachten gewesen, wie er sich einen seiner Mitspieler zur Brust nahm und ihm eine andere, einfachere Spielweise empfahl. Besonders auffällig dabei eine Szene in der zweiten Halbzeit. Der eingewechselte Linksverteidiger Raphael Guerreiro hatte gerade einen Ball ohne Not in die Mitte der eigenen Hälfte geschlagen und dadurch einen gefährlichen Ballgewinn der Gäste aus Sevilla verursacht. Eine Szene, die Hummels sicher mitdachte als er von bestimmt "20 leichten Ballverlusten" in der zweiten Halbzeit sprach.

Bellingham mit neuer Bestleistung

Neben dem Weltmeister von 2014 war auch der kommende Superstar Jude Bellingham nicht unbedingt angetan vom Spiel der eigenen Mannschaft. Der 19-jährige Engländer, dem seine Erschöpfung anzusehen war, sorgte mit seinem Treffer zum 1:1 für den in Summe vielleicht sogar glücklichen Punktgewinn gegen ein angeschlagenes Sevilla. Zuletzt durch seinen unabsichtlichen Tritt gegen Alphonso Davies in die Schlagzeilen geraten, erzielte der englische Nationalspieler bereits seinen vierten Treffer im vierten Champions-League-Spiel der Saison. Nur Kylian Mbappé und Erling Haaland war dies bislang als unter 20-Jährigen gelungen. Doch neben seinem Treffer signalisierte Bellingham auch immer wieder seinen Unmut über misslungene Aktion seiner Teamkollegen.

Kein Problem für Mats Hummels, der nichts als Lob für den Engländer übrig hatte: "Jude will immer gewinnen, in jedem Training und Spiel. Er investiert extrem viel. Dass er gewisse Energien in dem Alter, die ich auch noch gerne hätte, ein bisschen kanalisieren muss, ist auch klar. Aber er hat jede Minute in diesem Jahr gespielt und jede Minute versucht zu gewinnen und für die Mannschaft zu kämpfen. Da darf er auch mal meckern und Fehler machen"

Letztendlich aber blieb es dabei: Der BVB scheiterte wieder einmal an der letzten Konsequenz und vielleicht auch an der eigenen Arroganz, die durch das 2:2 gegen die Bayern nur befeuert wurden. Denn wer 2:2 gegen die Bayern spielt, wird ein kriselndes Sevilla mit "sexy Fußball" aus dem eigenen Stadion zaubern. Das gelang nicht. Trotzdem sieht es zumindest in der Champions League weiter recht gut aus. Nur ein Punkt fehlt zum Einzug in die K.o.-Phase, das komplette Aus ist nicht mehr möglich, der Abstieg in die Europa League als europäische Notfalloption gesichert. In Europa bleibt der BVB auf Kurs.

Union-Spiel gibt Richtung in Bundesliga vor

Doch in der Bundesliga droht ihnen schon früh die Saison zu entgleiten. Die Reise nach Berlin am Wochenende bedeutet für den BVB einen weiteren Kippmoment. Zu wechselhaft sind die Auftritte in dieser noch jungen Spielzeit. Der Auftritt bei Tabellenführer Union Berlin am kommenden Sonntag entscheidet über die Richtung bis zur WM-Pause Mitte November. Bei einer Niederlage dürften den Borussen unruhige Wochen ins Haus stehen, drei Punkte jedoch würden den BVB-Meistertraum wiederbeleben. Der Tabellenführer wäre bis auf einen Punkt gestellt.

"Fußball ist eigentlich ein simples Spiel", mahnte Hummels: "Aber wir machen es uns immer selber kompliziert!" Anschauungsunterricht gab es nicht nur beim Gegner aus Sevilla, der sich in der Schlussphase als Meister des Zeitspiels hervortat, sondern gibt es auch bei Union Berlin. Die haben sich ihre Tabellenführung in der Bundesliga mit den simpelsten Methoden erkämpft. Neben der auch in Köpenick nicht unbekannten Zeitspielerei, sind es dort Teamgeist, eine unglaubliche Effektivität, ein starker Defensivverbund und die Kunst des taktischen Fouls zur rechten Zeit. Die Fouls der Unioner sind so taktisch, dass sie nicht einmal groß auffallen, aber dem Gegner den Umschaltmoment rauben. Fußball ist nämlich wirklich auch ein simples Spiel.