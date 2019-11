Knapp eine Woche vor der Auslosung zu Fußball-EM steht nicht endgültig fest, welche Teams an dem Turnier im kommenden Jahr teilnehmen werden. 16 Nationen dürfen in den Playoffs eine Extrarunde drehen. Zwei Partien dürften dabei besonders im Fokus des DFB-Teams stehen.

Für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft gibt es auch nach der Auslosung der EM-Playoffs zahlreiche Optionen für den Gegner aus dem vierten Topf. Mit-Gastgeber Ungarn, der im Fall einer erfolgreichen Qualifikation sicher deutscher Gruppengegner wäre, trifft in den Playoffs im kommenden März in Pool A zunächst auf Bulgarien. Als Losfee im schweizerischen Nyon fungierte Angelos Charisteas, der im Jahr 2004 mit dem griechischen Nationalteam unter Trainer Otto Rehhagel den Turniersieg geholt hatte.

Der Sieger des Duells zwischen Ungarn und Bulgarien spielt im Finale gegen Island oder Rumänien, die das zweite Halbfinale bestreiten. Setzen sich Island, Bulgarien oder Ungarn durch, werden diese automatisch zum deutschen Vorrundengegner in Gruppe F, wie eine weitere Auslosung durch Charisteas, den ehemaligen Spieler von Werder Bremen, FC Schalke 04 und 1. FC Nürnberg ergab.

Da neben Ungarn (mit Budapest) auch Rumänien (mit Bukarest) Gastgeber des Turniers im kommenden Sommer ist, kann sich auch bei der EM-Auslosung am 30. November in Bukarest nicht final entscheiden, in welcher Gruppe der Sieger des A-Pools landet. Setzt sich Rumänien durch, wäre der Sieger des A-Pools garantiert in Gruppe C mit der Ukraine und der Niederlande. In diesem Fall würde der Sieger des D-Pools bestehend aus Georgien, Nordmazedonien, Kosovo und Weißrussland in die deutsche Gruppe rücken.

Etwas mehr Klarheit hat dagegen England, das mit London ebenfalls Ausrichter ist. Das Team von Trainer Gareth Southgate hat ebenfalls drei Heimspiele und bekommt es in der Gruppe D mit dem Sieger des C-Pools zu tun, in dem Schottland, Norwegen, Serbien und Israel um einen Platz kämpfen.

Die Playoff-Partien zur Fußball-EM 2020 im Überblick:

(alle am 26. März um 20.45 Uhr)

Pfad A (Der Sieger des zweiten Halbfinals hat Heimrecht im Finale):

Island - Rumänien

Bulgarien - Ungarn

Pfad B (Der Sieger des ersten Halbfinals hat Heimrecht im Finale):

Bosnien und Herzegowina - Nordirland

Slowakei - Irland

Pfad C (Der Sieger des zweiten Halbfinals hat Heimrecht im Finale):

Schottland - Israel

Norwegen - Serbien

Pfad D (Der Sieger des ersten Halbfinals hat Heimrecht im Finale):

Georgien - Weißrussland

Nordmazedonien - Kosovo

Falls Sie noch Nachhilfebedarf/nützliches Stammtischwissen/noch mehr Verwirrung zum Thema EM und Playoffs brauchen, seien Ihnen diese Erklärtexte ans Herz gelegt: "Der 'schändliche' Weg zur Fußball-EM" + "Zwölf Niederlagen hätten DFB-Team gereicht". Viel Erfolg!