Bei der Totenwache für die brasilianische Fußball-Legende Pelé tauchen Bilder von Gianni Infantino auf, die ihn in Selfie-Pose am Grab zeigen. Das bringt dem FIFA-Boss reichlich Kritik ein. Bei Instagram wehrt sich der Schweizer und erklärt die Aktion bei der Totenwache.

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat sich gegen die Kritik an seinen Fotografien während der Totenwache für die brasilianische Fußball-Legende Pele gewehrt. "Ich möchte klarstellen, dass ich mich sehr geehrt fühlte, als Mannschaftskameraden und Familienmitglieder des großen Pele mich fragten, ob ich ein paar Fotos mit ihnen machen könnte. Und natürlich habe ich sofort zugesagt", schrieb der Weltverbandschef bei Instagram.

Einige von Peles einstigen Mitspielern beim FC Santos hätten ihn am Montag unweit des offenen Sarges des verstorbenen Idols darum gebeten, "ein Selfie von uns allen zusammen zu machen, aber sie wussten nicht, wie man das macht. Um ihnen zu helfen, nahm ich das Handy von einem von ihnen und machte das Foto von uns allen für ihn", rechtfertigte sich Infantino.

In den sozialen Netzwerken kassierte Infantino für seine Aktion bei der Totenwache reichlich Kritik. Viele User werfen ihm fehlende Scham und fehlendes Taktgefühl vor. Was hinter dem Foto steckt und von wem die Initiative ausging, ist indes noch unklar. Mehrere Medien berichten, dass Infantino immer wieder angesprochen worden war, um für Gruppenbilder zu posieren.

Bei seinem Besuch am Montag hatte Infantino erklärt, dass die FIFA alle 211 Fußballverbände der Welt darum bitten werde, in Zukunft ein Stadion nach dem herausragenden Fußballer Pelé zu benennen. "Die Kinder, die kommenden Generationen auf der ganzen Welt müssen wissen, wer Pelé war. Und wenn sie dann in 30, 50, 100 Jahren ein Tor in einem nach Pelé benannten Stadion schießen und fragen, wer er war, können wir sagen: Er war der Größte und er hat uns bewegt", sagte Infantino.

Pele, der 1958, 1962 und 1970 Weltmeister wurde, war am vergangenen Donnerstag im Alter von 82 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben. Nach dreitägiger Staatstrauer wurde sein Sarg ab Montagvormittag für 24 Stunden im Stadion seines Ex-Vereins FC Santos aufgestellt, damit sich Weggefährten und Fans von ihm verabschieden konnten. Am Dienstag wurde Pele im Familienkreis beigesetzt.